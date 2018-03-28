Termini di ricerca

Avalon FM20

Monitor fetale

Trova prodotti simili

I monitor fetali e materni Avalon FM sono i primi e gli unici monitor Philips dotati del rilevamento automatico delle coincidenze (verifica incrociata tra canali) grazie alla tecnologia Smart Pulse. Misurano separatamente le frequenze cardiache fetale e materna per migliorare l'affidabilità diagnostica.

Contattaci
Caratteristiche
Display a colori grande e intuitivo
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Click here for more information
Display a colori grande e intuitivo
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Interpretazione del tracciato NST
L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST integrata, un'applicazione di supporto decisionale clinico per il monitoraggio antepartum, consente di migliorare l'efficienza individuando i tracciati che richiedono un'analisi più attenta da parte del medico.

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza
L'interpretazione del tracciato NST integrata, un'applicazione di supporto decisionale clinico per il monitoraggio antepartum, consente di migliorare l'efficienza individuando i tracciati che richiedono un'analisi più attenta da parte del medico.

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST integrata, un'applicazione di supporto decisionale clinico per il monitoraggio antepartum, consente di migliorare l'efficienza individuando i tracciati che richiedono un'analisi più attenta da parte del medico.
Click here for more information
Interpretazione del tracciato NST
L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST integrata, un'applicazione di supporto decisionale clinico per il monitoraggio antepartum, consente di migliorare l'efficienza individuando i tracciati che richiedono un'analisi più attenta da parte del medico.
Opzione per il monitoraggio trigemellare
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Click here for more information
Opzione per il monitoraggio trigemellare
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Connettività con IntelliSpace Perinatal
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

Il monitor fetale Avalon FM20 si collega a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
Il monitor fetale Avalon FM20 si collega a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

Il monitor fetale Avalon FM20 si collega a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
Click here for more information
Connettività con IntelliSpace Perinatal
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

Il monitor fetale Avalon FM20 si collega a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
Trasduttori intelligenti
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
Click here for more information
Trasduttori intelligenti
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
Smart Pulse
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e confronta continuamente tutte le frequenze cardiache fetali e quella materna, fornendo un’ulteriore garanzia della misurazione distinta di ciascuna frequenza.

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e confronta continuamente tutte le frequenze cardiache fetali e quella materna, fornendo un’ulteriore garanzia della misurazione distinta di ciascuna frequenza.

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e confronta continuamente tutte le frequenze cardiache fetali e quella materna, fornendo un’ulteriore garanzia della misurazione distinta di ciascuna frequenza.
Click here for more information
Smart Pulse
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e confronta continuamente tutte le frequenze cardiache fetali e quella materna, fornendo un’ulteriore garanzia della misurazione distinta di ciascuna frequenza.
Una varietà di parametri
Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Click here for more information
Una varietà di parametri
Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Funzioni su cui fare affidamento
Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

La serie di monitor Avalon FM offre l'affidabilità di un flusso di dati ininterrotto. La batteria opzionale consente un monitoraggio stabile durante il trasporto della gestante all'interno delle strutture sanitarie. I monitor sono inoltre dotati di una memoria di backup e di un'interfaccia LAN, nonché di trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto
La serie di monitor Avalon FM offre l'affidabilità di un flusso di dati ininterrotto. La batteria opzionale consente un monitoraggio stabile durante il trasporto della gestante all'interno delle strutture sanitarie. I monitor sono inoltre dotati di una memoria di backup e di un'interfaccia LAN, nonché di trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

La serie di monitor Avalon FM offre l'affidabilità di un flusso di dati ininterrotto. La batteria opzionale consente un monitoraggio stabile durante il trasporto della gestante all'interno delle strutture sanitarie. I monitor sono inoltre dotati di una memoria di backup e di un'interfaccia LAN, nonché di trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Click here for more information
Funzioni su cui fare affidamento
Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

La serie di monitor Avalon FM offre l'affidabilità di un flusso di dati ininterrotto. La batteria opzionale consente un monitoraggio stabile durante il trasporto della gestante all'interno delle strutture sanitarie. I monitor sono inoltre dotati di una memoria di backup e di un'interfaccia LAN, nonché di trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Display esterno touchscreen opzionale
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale fornisce maggiore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che familiari e personale sanitario possano vederlo con facilità.

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce maggiore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che familiari e personale sanitario possano vederlo con facilità.

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale fornisce maggiore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che familiari e personale sanitario possano vederlo con facilità.
Click here for more information
Display esterno touchscreen opzionale
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale fornisce maggiore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che familiari e personale sanitario possano vederlo con facilità.
  • Display a colori grande e intuitivo
  • Interpretazione del tracciato NST
  • Opzione per il monitoraggio trigemellare
  • Connettività con IntelliSpace Perinatal
Vedi tutte le caratteristiche
Display a colori grande e intuitivo
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Click here for more information
Display a colori grande e intuitivo
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza

Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Interpretazione del tracciato NST
L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST integrata, un'applicazione di supporto decisionale clinico per il monitoraggio antepartum, consente di migliorare l'efficienza individuando i tracciati che richiedono un'analisi più attenta da parte del medico.

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza
L'interpretazione del tracciato NST integrata, un'applicazione di supporto decisionale clinico per il monitoraggio antepartum, consente di migliorare l'efficienza individuando i tracciati che richiedono un'analisi più attenta da parte del medico.

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST integrata, un'applicazione di supporto decisionale clinico per il monitoraggio antepartum, consente di migliorare l'efficienza individuando i tracciati che richiedono un'analisi più attenta da parte del medico.
Click here for more information
Interpretazione del tracciato NST
L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza

L'interpretazione del tracciato NST integrata, un'applicazione di supporto decisionale clinico per il monitoraggio antepartum, consente di migliorare l'efficienza individuando i tracciati che richiedono un'analisi più attenta da parte del medico.
Opzione per il monitoraggio trigemellare
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Click here for more information
Opzione per il monitoraggio trigemellare
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare

Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Connettività con IntelliSpace Perinatal
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

Il monitor fetale Avalon FM20 si collega a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
Il monitor fetale Avalon FM20 si collega a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

Il monitor fetale Avalon FM20 si collega a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
Click here for more information
Connettività con IntelliSpace Perinatal
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

Il monitor fetale Avalon FM20 si collega a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
Trasduttori intelligenti
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
Click here for more information
Trasduttori intelligenti
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio

I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
Smart Pulse
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e confronta continuamente tutte le frequenze cardiache fetali e quella materna, fornendo un’ulteriore garanzia della misurazione distinta di ciascuna frequenza.

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e confronta continuamente tutte le frequenze cardiache fetali e quella materna, fornendo un’ulteriore garanzia della misurazione distinta di ciascuna frequenza.

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e confronta continuamente tutte le frequenze cardiache fetali e quella materna, fornendo un’ulteriore garanzia della misurazione distinta di ciascuna frequenza.
Click here for more information
Smart Pulse
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze

Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e confronta continuamente tutte le frequenze cardiache fetali e quella materna, fornendo un’ulteriore garanzia della misurazione distinta di ciascuna frequenza.
Una varietà di parametri
Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Click here for more information
Una varietà di parametri
Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Una varietà di parametri per un quadro clinico più completo

Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Funzioni su cui fare affidamento
Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

La serie di monitor Avalon FM offre l'affidabilità di un flusso di dati ininterrotto. La batteria opzionale consente un monitoraggio stabile durante il trasporto della gestante all'interno delle strutture sanitarie. I monitor sono inoltre dotati di una memoria di backup e di un'interfaccia LAN, nonché di trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto
La serie di monitor Avalon FM offre l'affidabilità di un flusso di dati ininterrotto. La batteria opzionale consente un monitoraggio stabile durante il trasporto della gestante all'interno delle strutture sanitarie. I monitor sono inoltre dotati di una memoria di backup e di un'interfaccia LAN, nonché di trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

La serie di monitor Avalon FM offre l'affidabilità di un flusso di dati ininterrotto. La batteria opzionale consente un monitoraggio stabile durante il trasporto della gestante all'interno delle strutture sanitarie. I monitor sono inoltre dotati di una memoria di backup e di un'interfaccia LAN, nonché di trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Click here for more information
Funzioni su cui fare affidamento
Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

Caratteristiche di affidabilità che permettono un funzionamento ininterrotto

La serie di monitor Avalon FM offre l'affidabilità di un flusso di dati ininterrotto. La batteria opzionale consente un monitoraggio stabile durante il trasporto della gestante all'interno delle strutture sanitarie. I monitor sono inoltre dotati di una memoria di backup e di un'interfaccia LAN, nonché di trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Display esterno touchscreen opzionale
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale fornisce maggiore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che familiari e personale sanitario possano vederlo con facilità.

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce maggiore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che familiari e personale sanitario possano vederlo con facilità.

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale fornisce maggiore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che familiari e personale sanitario possano vederlo con facilità.
Click here for more information
Display esterno touchscreen opzionale
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità

Il display esterno touchscreen opzionale fornisce maggiore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che familiari e personale sanitario possano vederlo con facilità.

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Documentazione

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Vedi tutta la documentazione

Brochure (1)

Brochure

Specifiche Tecniche

Batteria
Batteria
Autonomia (opzionale)
  • Massimo quattro ore
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Fase di cura
  • Antepartum
Tipo di paziente
  • Fetale e materno
Forme d'onda
Forme d'onda
Non per uso diagnostico
  • MECG
Parametri
Parametri
Parametri fetali esterni
  • US/Toco
Monitoraggio gemellare
  • Standard
Monitoraggio trigemellare
  • Opzionale
Parametri fetali interni
  • N/D
Parametri materni
  • MECG, NBP, Polso
Tecnologia Smart Pulse
  • Standard
Verifica incrociata tra canali
  • Standard
Profilo del movimento fetale
  • Standard
Interfacce
Interfacce
Interfacce PS/2
  • Opzionale
Interfacce
Interfacce
Interfaccia di sistema (opzionale)
  • Seriale, LAN
Interfacce PS/2
  • Opzionale
Letture
Letture
Timer NST
  • Standard
Interpretazione del tracciato NST (opzionale)
  • Fino a tre frequenze cardiache fetali (FHR)
Memorizzazione dei dati
Memorizzazione dei dati
Buffer di dati
  • Massimo un'ora
Peso
Peso
Peso senza batteria opzionale
  • 5,1 Kg
Peso con batteria opzionale
  • 5,3 Kg
Display
Display
Display del monitor
  • 6,5" (16,51 cm)
Funzionamento a sfioramento
  • Opzionale
Batteria
Batteria
Autonomia (opzionale)
  • Massimo quattro ore
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Fase di cura
  • Antepartum
Tipo di paziente
  • Fetale e materno
Vedi tutte le specifiche
Batteria
Batteria
Autonomia (opzionale)
  • Massimo quattro ore
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Fase di cura
  • Antepartum
Tipo di paziente
  • Fetale e materno
Forme d'onda
Forme d'onda
Non per uso diagnostico
  • MECG
Parametri
Parametri
Parametri fetali esterni
  • US/Toco
Monitoraggio gemellare
  • Standard
Monitoraggio trigemellare
  • Opzionale
Parametri fetali interni
  • N/D
Parametri materni
  • MECG, NBP, Polso
Tecnologia Smart Pulse
  • Standard
Verifica incrociata tra canali
  • Standard
Profilo del movimento fetale
  • Standard
Interfacce
Interfacce
Interfacce PS/2
  • Opzionale
Interfacce
Interfacce
Interfaccia di sistema (opzionale)
  • Seriale, LAN
Interfacce PS/2
  • Opzionale
Letture
Letture
Timer NST
  • Standard
Interpretazione del tracciato NST (opzionale)
  • Fino a tre frequenze cardiache fetali (FHR)
Memorizzazione dei dati
Memorizzazione dei dati
Buffer di dati
  • Massimo un'ora
Peso
Peso
Peso senza batteria opzionale
  • 5,1 Kg
Peso con batteria opzionale
  • 5,3 Kg
Display
Display
Display del monitor
  • 6,5" (16,51 cm)
Funzionamento a sfioramento
  • Opzionale

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla