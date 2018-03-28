Termini di ricerca
I monitor fetali e materni Avalon FM sono i primi e gli unici monitor Philips dotati del rilevamento automatico delle coincidenze (verifica incrociata tra canali) grazie alla tecnologia Smart Pulse. Misurano separatamente le frequenze cardiache fetale e materna per migliorare l'affidabilità diagnostica.
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
L'interpretazione del tracciato NST migliora l'efficienza
Per gli operatori sanitari è importante garantire la libertà di movimento e il comfort delle pazienti. I trasduttori cableless possono rappresentare una valida soluzione per soddisfare tali esigenze, senza sacrificare quelle essenziali di monitoraggio. Tuttavia, la tecnologia cableless tradizionale ha delle limitazioni, ad esempio, per le gestanti con un elevato BMI[1, 2] o sottoposte a epidurale. È qui che la soluzione di monitoraggio materno e fetale Avalon applicabile senza cinghie offre un'utile alternativa.
Il pod wide range Avalon CL si avvale dell'infrastruttura WLAN dell'ospedale per ampliare la copertura del segnale per l'uso dei trasduttori Avalon CL, nonché del pod fetale e materno Avalon CL. La soluzione Avalon cableless riunisce comodità e versatilità con la facilità d'uso, liberando le gestanti dall'uso dei cavi durante tutte le fasi dell'assistenza, soprattutto durante il travaglio e il parto.
I monitor fetali e materni Avalon sono i primi e gli unici monitor Philips dotati del rilevamento automatico delle coincidenze (verifica incrociata tra canali), grazie alla tecnologia Smart Pulse, e misurano in modo distinto la frequenza cardiaca fetale e materna per migliorare l'affidabilità diagnostica.
La soluzione per il monitoraggio fetale wireless Avalon CL di Philips contribuisce a ridurre la quantità di cavi presenti nel reparto di ostetricia e amplia i parametri misurati in fase antepartum e intrapartum con funzionalità quali la misurazione della frequenza cardiaca fetale trigemellare
Philips IntelliSpace Perinatal è una soluzione per la gestione dei dati di ostetricia, progettata per fornire una copertura completa lungo tutto l'iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al parto, fino alle visite di controllo postparto.
