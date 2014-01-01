Termini di ricerca

Avalon CL Wide Range Pod

Accessori per il monitoraggio fetale

Il pod wide range Avalon CL si avvale dell'infrastruttura WLAN dell'ospedale per ampliare la copertura del segnale per l'uso dei trasduttori Avalon CL, nonché del pod fetale e materno Avalon CL. La soluzione Avalon cableless riunisce comodità e versatilità con la facilità d'uso, liberando le gestanti dall'uso dei cavi durante tutte le fasi dell'assistenza, soprattutto durante il travaglio e il parto.

Caratteristiche
L'assenza di cavi dona libertà di movimento alle gestanti
L'assenza di cavi permette alle mamme di muoversi liberamente

L'assenza di cavi permette alle mamme di muoversi liberamente

Avalon CL migliora l'esperienza del travaglio senza sacrificare le esigenze di monitoraggio fetale essenziali per lo staff clinico, permettendo alle gestanti di muoversi liberamente durante il travaglio e offrendo loro la possibilità di partorire in diverse posizioni. Senza dover gestire i cavi, inoltre, lo staff clinico ha la possibilità di rendere il più confortevole possibile la permanenza in ospedale per le pazienti.

Libertà di movimento per le gestanti
Libertà di movimento e comfort

Libertà di movimento e comfort

Il pod wide range Avalon CL porta a un livello superiore la nostra soluzione cableless, permettendo alle gestanti di muoversi più liberamente e rendendo più confortevoli le fasi del travaglio. Con il pod wide range è possibile spostarsi all'interno dell'ospedale, mentre i segni vitali continuano a essere monitorati grazie al pod fetale e materno CL con sistema adesivo di fissaggio o ai trasduttori CL.

Monitoraggio esteso
Dispositivi di misurazione cableless più efficienti tramite l'infrastruttura WLAN

Dispositivi di misurazione cableless più efficienti tramite l'infrastruttura WLAN

Il pod wide range Avalon CL amplia le possibilità di monitoraggio di tutti i dispositivi di misurazione cableless Avalon, dei trasduttori CL e dei pod CL trasmettendone il segnale al monitor fetale Avalon tramite l'infrastruttura WLAN dell'ospedale. I limiti della copertura dipendono unicamente dall'infrastruttura WLAN esistente. Nonostante l'ampia copertura, il controllo sui dispositivi è assicurato. Con la funzione di chiamata paziente è possibile invitare la gestante a tornare nella sua stanza all'occorrenza oppure vedere dove si trova dal sistema di sorveglianza IntelliSpace Perinatal (revisione software K o successive).

Componente chiave della soluzione CL
Stazione di carica centrale

Stazione di carica centrale

Il pod wide range Avalon CL amplia le possibilità di monitoraggio di tutti i dispositivi di misurazione cableless Avalon. Si ricarica sulla stazione base Avalon CL e viene assegnato nello stesso modo dei pod CL. La batteria del pod ha una durata minima di 4 ore.

  • L'assenza di cavi dona libertà di movimento alle gestanti
  • Libertà di movimento per le gestanti
  • Monitoraggio esteso
  • Componente chiave della soluzione CL
Libertà di movimento per le gestanti
Libertà di movimento e comfort

Libertà di movimento e comfort

Il pod wide range Avalon CL porta a un livello superiore la nostra soluzione cableless, permettendo alle gestanti di muoversi più liberamente e rendendo più confortevoli le fasi del travaglio. Con il pod wide range è possibile spostarsi all'interno dell'ospedale, mentre i segni vitali continuano a essere monitorati grazie al pod fetale e materno CL con sistema adesivo di fissaggio o ai trasduttori CL.

Monitoraggio esteso
Dispositivi di misurazione cableless più efficienti tramite l'infrastruttura WLAN

Dispositivi di misurazione cableless più efficienti tramite l'infrastruttura WLAN

Il pod wide range Avalon CL amplia le possibilità di monitoraggio di tutti i dispositivi di misurazione cableless Avalon, dei trasduttori CL e dei pod CL trasmettendone il segnale al monitor fetale Avalon tramite l'infrastruttura WLAN dell'ospedale. I limiti della copertura dipendono unicamente dall'infrastruttura WLAN esistente. Nonostante l'ampia copertura, il controllo sui dispositivi è assicurato. Con la funzione di chiamata paziente è possibile invitare la gestante a tornare nella sua stanza all'occorrenza oppure vedere dove si trova dal sistema di sorveglianza IntelliSpace Perinatal (revisione software K o successive).

Componente chiave della soluzione CL
Stazione di carica centrale

Stazione di carica centrale

Il pod wide range Avalon CL amplia le possibilità di monitoraggio di tutti i dispositivi di misurazione cableless Avalon. Si ricarica sulla stazione base Avalon CL e viene assegnato nello stesso modo dei pod CL. La batteria del pod ha una durata minima di 4 ore.

Specifiche Tecniche

Specifiche ambientali
Specifiche ambientali
Temperatura di esercizio
  • Da 0 a 40 °C
Umidità in funzione
  • Umidità relativa &lt; 95% a 40 °C
Altitudine in funzione
  • Da -500 a 3000 m
Temperatura durante il ciclo di carica della batteria
  • Da 0 a 35 °C
Temperatura di conservazione/trasporto
  • Da -20 a 60 °C
Umidità di conservazione/trasporto
  • Umidità relativa &lt; 90% a 60 °C
Altitudine di conservazione/trasporto
  • Da -500 a 4600 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 865071
  • 865132
  • 862199
  • 862198
  • 865237
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
  • 866074
  • 866075
  • 866076
  • 866077
  • 866488
  • 989803168881
  • 989803196421
  • 989803196341
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • 0,14 kg
Dimensioni (L x A x P)
  • 55 x 26,5 x 122 mm
Tipo di batteria
  • Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata, con indicatore del livello di carica e contatore di cicli
Autonomia della batteria (batteria completamente carica)
  • Minimo 4 ore
Durata della batteria
  • 500 cicli di carica/scarica o più di 4 anni
Durata a magazzino della batteria del trasduttore
  • Le batterie e i trasduttori a magazzino devono essere caricati al 40–50% della capacità ogni 6 mesi
Tempo di ricarica della batteria
  • 3,0 ore
Grado di protezione dall'ingresso d'acqua
  • IP32 (protezione dall'ingresso di gocce d'acqua)
Resistenza agli urti
  • Resiste a una caduta da 1 m di altezza su superfici in cemento, riportando solo possibili danni superficiali
