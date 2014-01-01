Avalon pod fetale materno

Per gli operatori sanitari è importante garantire la libertà di movimento e il comfort delle pazienti. I trasduttori cableless possono rappresentare una valida soluzione per soddisfare tali esigenze, senza sacrificare quelle essenziali di monitoraggio. Tuttavia, la tecnologia cableless tradizionale ha delle limitazioni, ad esempio, per le gestanti con un elevato BMI¹ o sottoposte a epidurale. È qui che la soluzione di monitoraggio materno e fetale Avalon applicabile senza cinghie offre un'utile alternativa.

