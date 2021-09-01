Termini di ricerca

Avalon pod fetale materno

Soluzione di monitoraggio fetale applicabile senza cinghie

Trova prodotti simili

Per gli operatori sanitari è importante garantire la libertà di movimento e il comfort delle pazienti. I trasduttori cableless possono rappresentare una valida soluzione per soddisfare tali esigenze, senza sacrificare quelle essenziali di monitoraggio. Tuttavia, la tecnologia cableless tradizionale ha delle limitazioni, ad esempio, per le gestanti con un elevato BMI¹ o sottoposte a epidurale. È qui che la soluzione di monitoraggio materno e fetale Avalon applicabile senza cinghie offre un'utile alternativa.

Contattaci
Caratteristiche
Una tecnologia rivoluzionaria
Innovazione significa possibilità di scegliere

Innovazione significa possibilità di scegliere

Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.

Innovazione significa possibilità di scegliere

Innovazione significa possibilità di scegliere
Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.

Innovazione significa possibilità di scegliere

Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.
Click here for more information
Una tecnologia rivoluzionaria
Innovazione significa possibilità di scegliere

Innovazione significa possibilità di scegliere

Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.
Parametri rilevati a livello addominale
Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità
Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.
Click here for more information
Parametri rilevati a livello addominale
Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.
Misurazioni in parallelo
Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati
La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.
Click here for more information
Misurazioni in parallelo
Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.
Utilizza il sistema di interfacciamento esistente
Utilizzo facile e comodo

Utilizzo facile e comodo

Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.

Utilizzo facile e comodo

Utilizzo facile e comodo
Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.

Utilizzo facile e comodo

Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.
Click here for more information
Utilizza il sistema di interfacciamento esistente
Utilizzo facile e comodo

Utilizzo facile e comodo

Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.
Digitale dal pod al display
Collegamenti cableless affidabili

Collegamenti cableless affidabili

Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.

Collegamenti cableless affidabili

Collegamenti cableless affidabili
Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.

Collegamenti cableless affidabili

Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.
Click here for more information
Digitale dal pod al display
Collegamenti cableless affidabili

Collegamenti cableless affidabili

Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.
  • Una tecnologia rivoluzionaria
  • Parametri rilevati a livello addominale
  • Misurazioni in parallelo
  • Utilizza il sistema di interfacciamento esistente
Vedi tutte le caratteristiche
Una tecnologia rivoluzionaria
Innovazione significa possibilità di scegliere

Innovazione significa possibilità di scegliere

Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.

Innovazione significa possibilità di scegliere

Innovazione significa possibilità di scegliere
Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.

Innovazione significa possibilità di scegliere

Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.
Click here for more information
Una tecnologia rivoluzionaria
Innovazione significa possibilità di scegliere

Innovazione significa possibilità di scegliere

Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.
Parametri rilevati a livello addominale
Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità
Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.
Click here for more information
Parametri rilevati a livello addominale
Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità

Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.
Misurazioni in parallelo
Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati
La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.
Click here for more information
Misurazioni in parallelo
Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati

La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.
Utilizza il sistema di interfacciamento esistente
Utilizzo facile e comodo

Utilizzo facile e comodo

Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.

Utilizzo facile e comodo

Utilizzo facile e comodo
Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.

Utilizzo facile e comodo

Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.
Click here for more information
Utilizza il sistema di interfacciamento esistente
Utilizzo facile e comodo

Utilizzo facile e comodo

Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.
Digitale dal pod al display
Collegamenti cableless affidabili

Collegamenti cableless affidabili

Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.

Collegamenti cableless affidabili

Collegamenti cableless affidabili
Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.

Collegamenti cableless affidabili

Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.
Click here for more information
Digitale dal pod al display
Collegamenti cableless affidabili

Collegamenti cableless affidabili

Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Specifiche Tecniche

Specifiche ambientali
Specifiche ambientali
Temperatura di esercizio
  • Da 10 a 40 °C
Umidità in funzione
  • Umidità relativa &lt; 95% a 40 °C
Altitudine in funzione
  • Da -500 a 3000 m
Temperatura durante il ciclo di carica della batteria
  • Da 10 a 35 °C
Temperatura di conservazione/trasporto
  • Da -20 a 60 °C
Umidità di conservazione/trasporto
  • Umidità relativa &lt; 90% a 60 °C
Altitudine di conservazione/trasporto
  • Da -500 a 13.100 m
Specifiche operative: aFHR
Specifiche operative: aFHR
Metodo di misurazione
  • Elettrocardiografia
Gamma di misurazione
  • 60–240 bpm
Risoluzione display
  • 1 bpm
Risoluzione stampante
  • 1/4 bpm
Precisione
  • ±1 bpm
Specifiche operative: aFC
Specifiche operative: aFC
Metodo di misurazione
  • Elettrocardiografia
Gamma di misurazione
  • 40–240 bpm
Risoluzione display
  • 1 bpm
Risoluzione stampante
  • 1/4 bpm
Precisione
  • ±1 bpm
Specifiche operative: aToco
Specifiche operative: aToco
Metodo di misurazione
  • Elettromiografia uterina
Gamma di misurazione
  • 0–500 μV
Risoluzione
  • 0–255 livelli, che rappresentano il 100% della scala completa
Precisione
  • ±5%
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Dimensioni (L x A x P)
  • 63 x 20 x 49 mm
Peso
  • 0,07 kg
Tipo di batteria
  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, con indicatore del livello di carica e contatore di cicli
Autonomia della batteria (batteria completamente carica)
  • Min. 16 ore
Durata della batteria
  • Superiore a 500 cicli di carica/scarica o più di 4 anni
Durata a magazzino della batteria del trasduttore
  • ≥ 1 anno a 25 °C (la batteria deve essere caricata al 40–50% ogni 6 mesi)
Tempo di ricarica della batteria
  • Ricarica completa (100%) ≤ 3,0 ore
Grado di protezione dall'ingresso d'acqua
  • IP 67 (immersione in acqua fino a 1 m di profondità per 30 minuti)
Resistenza agli urti
  • Resiste a una caduta da 1,5 m di altezza su superfici in cemento, riportando solo possibili danni superficiali
Grado di protezione dalle scariche elettriche
  • Tipo CF
Identificazione del pod
  • Elemento di segnalazione ottica (LED di identificazione del trasduttore attivo)
Specifiche ambientali
Specifiche ambientali
Temperatura di esercizio
  • Da 10 a 40 °C
Umidità in funzione
  • Umidità relativa &lt; 95% a 40 °C
Specifiche operative: aFHR
Specifiche operative: aFHR
Metodo di misurazione
  • Elettrocardiografia
Gamma di misurazione
  • 60–240 bpm
Vedi tutte le specifiche
Specifiche ambientali
Specifiche ambientali
Temperatura di esercizio
  • Da 10 a 40 °C
Umidità in funzione
  • Umidità relativa &lt; 95% a 40 °C
Altitudine in funzione
  • Da -500 a 3000 m
Temperatura durante il ciclo di carica della batteria
  • Da 10 a 35 °C
Temperatura di conservazione/trasporto
  • Da -20 a 60 °C
Umidità di conservazione/trasporto
  • Umidità relativa &lt; 90% a 60 °C
Altitudine di conservazione/trasporto
  • Da -500 a 13.100 m
Specifiche operative: aFHR
Specifiche operative: aFHR
Metodo di misurazione
  • Elettrocardiografia
Gamma di misurazione
  • 60–240 bpm
Risoluzione display
  • 1 bpm
Risoluzione stampante
  • 1/4 bpm
Precisione
  • ±1 bpm
Specifiche operative: aFC
Specifiche operative: aFC
Metodo di misurazione
  • Elettrocardiografia
Gamma di misurazione
  • 40–240 bpm
Risoluzione display
  • 1 bpm
Risoluzione stampante
  • 1/4 bpm
Precisione
  • ±1 bpm
Specifiche operative: aToco
Specifiche operative: aToco
Metodo di misurazione
  • Elettromiografia uterina
Gamma di misurazione
  • 0–500 μV
Risoluzione
  • 0–255 livelli, che rappresentano il 100% della scala completa
Precisione
  • ±5%
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Dimensioni (L x A x P)
  • 63 x 20 x 49 mm
Peso
  • 0,07 kg
Tipo di batteria
  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, con indicatore del livello di carica e contatore di cicli
Autonomia della batteria (batteria completamente carica)
  • Min. 16 ore
Durata della batteria
  • Superiore a 500 cicli di carica/scarica o più di 4 anni
Durata a magazzino della batteria del trasduttore
  • ≥ 1 anno a 25 °C (la batteria deve essere caricata al 40–50% ogni 6 mesi)
Tempo di ricarica della batteria
  • Ricarica completa (100%) ≤ 3,0 ore
Grado di protezione dall'ingresso d'acqua
  • IP 67 (immersione in acqua fino a 1 m di profondità per 30 minuti)
Resistenza agli urti
  • Resiste a una caduta da 1,5 m di altezza su superfici in cemento, riportando solo possibili danni superficiali
Grado di protezione dalle scariche elettriche
  • Tipo CF
Identificazione del pod
  • Elemento di segnalazione ottica (LED di identificazione del trasduttore attivo)
  • ¹ Cohen WR, Hayes-Gill B. . Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Jun ; 93 (6) : 590-5.
  • La soluzione Avalon applicabile senza cinghie è stata sottoposta a valutazione clinica nei seguenti studi:
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. et al. Harnessing technology to enable all women mobility in labour and birth: feasibility of implementing beltless non-invasive fetal ECG applying the NASSS framework. Pilot Feasibility Stud 7, 214 (2021). Codice DOI: 10.1186/s40814-021-00953-6
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. Wanting to be 'with woman', not with machine: Midwives' experiences of caring for women being continuously monitored in labour. Women and birth 35(4), 387-393. Codice DOI: 10.1016/j.wombi.2021.09.002
  • C. Reis de Carvalho, P. Nogueira, D. Ayres-de-Campos. Quality of fetal heart rate monitoring with transabdominal fetal ECG during maternal movement in labor: A prospective study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022. Codice DOI: 10.1111/aogs.14434
  • La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla