Per gli operatori sanitari è importante garantire la libertà di movimento e il comfort delle pazienti. I trasduttori cableless possono rappresentare una valida soluzione per soddisfare tali esigenze, senza sacrificare quelle essenziali di monitoraggio. Tuttavia, la tecnologia cableless tradizionale ha delle limitazioni, ad esempio, per le gestanti con un elevato BMI¹ o sottoposte a epidurale. È qui che la soluzione di monitoraggio materno e fetale Avalon applicabile senza cinghie offre un'utile alternativa.
Anziché la tecnologia a ultrasuoni convenzionale, la soluzione applicabile senza cinghie sfrutta i segnali ECG ed EMG per acquisire le frequenze cardiache fetale e materna e monitorare l'attività uterina dall'addome materno.
Innovazione significa possibilità di scegliere
Parametri rilevati a livello addominale
Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità
Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.
Misurazioni in parallelo
Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati
La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.
Utilizza il sistema di interfacciamento esistente
Utilizzo facile e comodo
Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.
Digitale dal pod al display
Collegamenti cableless affidabili
Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.
Parametri rilevati a livello addominale
Etichette aggiuntive per eliminare ogni ambiguità
Le etichette distinte (aFHR, aFC e aTOCO) consentono di individuare l'origine delle misurazioni con chiarezza e uniformità.
Misurazioni in parallelo
Nessuna interruzione nella documentazione dei tracciati
La possibilità di utilizzare la soluzione applicabile senza cinghie in parallelo con i trasduttori cableless Avalon consente di evitare le interruzioni nella documentazione dovute alla necessità di scollegare e ricollegare i dispositivi.
Utilizza il sistema di interfacciamento esistente
Utilizzo facile e comodo
Inoltre, il sistema utilizza la stessa stazione base Avalon CL, senza richiedere l'uso di dispositivi o cavi di interfacciamento aggiuntivi. Potrete sfruttare la praticità della tecnologia cableless con collegamento al monitor fetale senza l'ingombro dei cavi e avvalervi della stessa facilità di assegnazione delle pazienti associando il pod fetale e materno CL alla stazione base già in uso.
Digitale dal pod al display
Collegamenti cableless affidabili
Come per le altre misurazioni Avalon CL, la soluzione applicabile senza cinghie digitalizza ed elabora le misurazioni direttamente. I valori rimangono in formato digitale fino alla visualizzazione sul display, dalla stazione base o attraverso il pod wide range Avalon CL, per consentire il monitoraggio ovunque la copertura della rete LAN wireless ospedaliera lo consenta.
¹ Cohen WR, Hayes-Gill B. . Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Jun ; 93 (6) : 590-5.
La soluzione Avalon applicabile senza cinghie è stata sottoposta a valutazione clinica nei seguenti studi:
Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. et al. Harnessing technology to enable all women mobility in labour and birth: feasibility of implementing beltless non-invasive fetal ECG applying the NASSS framework. Pilot Feasibility Stud 7, 214 (2021). Codice DOI: 10.1186/s40814-021-00953-6
Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. Wanting to be 'with woman', not with machine: Midwives' experiences of caring for women being continuously monitored in labour. Women and birth 35(4), 387-393. Codice DOI: 10.1016/j.wombi.2021.09.002
C. Reis de Carvalho, P. Nogueira, D. Ayres-de-Campos. Quality of fetal heart rate monitoring with transabdominal fetal ECG during maternal movement in labor: A prospective study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022. Codice DOI: 10.1111/aogs.14434
La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
