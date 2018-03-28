Avalon FM50

I monitor fetali e materni Avalon FM sono i primi e gli unici monitor Philips dotati del rilevamento automatico delle coincidenze (verifica incrociata tra canali) grazie alla tecnologia Smart Pulse che permette di evitare la sovrapposizione delle frequenze cardiache fetali e materna per migliorare l'affidabilità diagnostica.
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Parametri fetali completi, quando ottenere le informazioni giuste è essenziale
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 consentono di eseguire il monitoraggio interno ed esterno di parametri fetali particolarmente utili nei casi più complessi, fra cui frequenza cardiaca fetale mediante trasduttore a ultrasuoni, movimento fetale, frequenza cardiaca fetale tramite ECG diretto, monitoraggio dell’attività uterina tramite trasduttore Toco e rilevazione della pressione intrauterina, oltre ai parametri materni di pressione sanguigna, frequenza del polso, ECG e SpO2.
Parametri fetali completi, quando ottenere le informazioni giuste è essenziale
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 consentono di eseguire il monitoraggio interno ed esterno di parametri fetali particolarmente utili nei casi più complessi, fra cui frequenza cardiaca fetale mediante trasduttore a ultrasuoni, movimento fetale, frequenza cardiaca fetale tramite ECG diretto, monitoraggio dell’attività uterina tramite trasduttore Toco e rilevazione della pressione intrauterina, oltre ai parametri materni di pressione sanguigna, frequenza del polso, ECG e SpO2.
Parametri fetali completi, quando ottenere le informazioni giuste è essenziale
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 consentono di eseguire il monitoraggio interno ed esterno di parametri fetali particolarmente utili nei casi più complessi, fra cui frequenza cardiaca fetale mediante trasduttore a ultrasuoni, movimento fetale, frequenza cardiaca fetale tramite ECG diretto, monitoraggio dell’attività uterina tramite trasduttore Toco e rilevazione della pressione intrauterina, oltre ai parametri materni di pressione sanguigna, frequenza del polso, ECG e SpO2.
Parametri fetali completi, quando ottenere le informazioni giuste è essenziale
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 consentono di eseguire il monitoraggio interno ed esterno di parametri fetali particolarmente utili nei casi più complessi, fra cui frequenza cardiaca fetale mediante trasduttore a ultrasuoni, movimento fetale, frequenza cardiaca fetale tramite ECG diretto, monitoraggio dell’attività uterina tramite trasduttore Toco e rilevazione della pressione intrauterina, oltre ai parametri materni di pressione sanguigna, frequenza del polso, ECG e SpO2.
Connettività con IntelliSpace Perinatal
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
Display a colori grande e intuitivo
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Funzioni su cui fare affidamento
Funzioni su cui fare affidamento per un supporto aggiuntivo
I monitor della serie Avalon FM offrono tutta l'affidabilità di un flusso continuo dei dati con l'aggiunta di una memoria di backup, funzionamento a batteria e interfaccia LAN, oltre a trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Funzioni su cui fare affidamento per un supporto aggiuntivo
I monitor della serie Avalon FM offrono tutta l'affidabilità di un flusso continuo dei dati con l'aggiunta di una memoria di backup, funzionamento a batteria e interfaccia LAN, oltre a trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Funzioni su cui fare affidamento per un supporto aggiuntivo
I monitor della serie Avalon FM offrono tutta l'affidabilità di un flusso continuo dei dati con l'aggiunta di una memoria di backup, funzionamento a batteria e interfaccia LAN, oltre a trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Funzioni su cui fare affidamento per un supporto aggiuntivo
I monitor della serie Avalon FM offrono tutta l'affidabilità di un flusso continuo dei dati con l'aggiunta di una memoria di backup, funzionamento a batteria e interfaccia LAN, oltre a trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Smart Pulse
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
La funzione Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e consente il rilevamento automatico del polso materno tramite il trasduttore Toco MP, senza necessità di ricorrere al monitoraggio separato di SpO2 o ECG materni.
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
La funzione Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e consente il rilevamento automatico del polso materno tramite il trasduttore Toco MP, senza necessità di ricorrere al monitoraggio separato di SpO2 o ECG materni.
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
La funzione Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e consente il rilevamento automatico del polso materno tramite il trasduttore Toco MP, senza necessità di ricorrere al monitoraggio separato di SpO2 o ECG materni.
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
La funzione Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e consente il rilevamento automatico del polso materno tramite il trasduttore Toco MP, senza necessità di ricorrere al monitoraggio separato di SpO2 o ECG materni.
Opzione per il monitoraggio trigemellare
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Display esterno touchscreen opzionale
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce ulteriore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che sia facilmente visibile a familiari e personale sanitario.
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce ulteriore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che sia facilmente visibile a familiari e personale sanitario.
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce ulteriore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che sia facilmente visibile a familiari e personale sanitario.
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce ulteriore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che sia facilmente visibile a familiari e personale sanitario.
Trasduttori intelligenti
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
Un'ampia gamma di parametri
Ampia gamma di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Ampia gamma di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Ampia gamma di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Ampia gamma di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Parametri fetali completi, quando ottenere le informazioni giuste è essenziale
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 consentono di eseguire il monitoraggio interno ed esterno di parametri fetali particolarmente utili nei casi più complessi, fra cui frequenza cardiaca fetale mediante trasduttore a ultrasuoni, movimento fetale, frequenza cardiaca fetale tramite ECG diretto, monitoraggio dell’attività uterina tramite trasduttore Toco e rilevazione della pressione intrauterina, oltre ai parametri materni di pressione sanguigna, frequenza del polso, ECG e SpO2.
Parametri fetali completi, quando ottenere le informazioni giuste è essenziale
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 consentono di eseguire il monitoraggio interno ed esterno di parametri fetali particolarmente utili nei casi più complessi, fra cui frequenza cardiaca fetale mediante trasduttore a ultrasuoni, movimento fetale, frequenza cardiaca fetale tramite ECG diretto, monitoraggio dell’attività uterina tramite trasduttore Toco e rilevazione della pressione intrauterina, oltre ai parametri materni di pressione sanguigna, frequenza del polso, ECG e SpO2.
Parametri fetali completi, quando ottenere le informazioni giuste è essenziale
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 consentono di eseguire il monitoraggio interno ed esterno di parametri fetali particolarmente utili nei casi più complessi, fra cui frequenza cardiaca fetale mediante trasduttore a ultrasuoni, movimento fetale, frequenza cardiaca fetale tramite ECG diretto, monitoraggio dell’attività uterina tramite trasduttore Toco e rilevazione della pressione intrauterina, oltre ai parametri materni di pressione sanguigna, frequenza del polso, ECG e SpO2.
Parametri fetali completi, quando ottenere le informazioni giuste è essenziale
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 consentono di eseguire il monitoraggio interno ed esterno di parametri fetali particolarmente utili nei casi più complessi, fra cui frequenza cardiaca fetale mediante trasduttore a ultrasuoni, movimento fetale, frequenza cardiaca fetale tramite ECG diretto, monitoraggio dell’attività uterina tramite trasduttore Toco e rilevazione della pressione intrauterina, oltre ai parametri materni di pressione sanguigna, frequenza del polso, ECG e SpO2.
Connettività con IntelliSpace Perinatal
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura
I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.
Display a colori grande e intuitivo
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Il display a colori, grande e intuitivo, mostra i parametri vitali con chiarezza
Il luminoso display a colori visualizza valori numerici e grafici in formato grande, semplificando la lettura delle forme d'onda ECG materne e fetali.
Funzioni su cui fare affidamento
Funzioni su cui fare affidamento per un supporto aggiuntivo
I monitor della serie Avalon FM offrono tutta l'affidabilità di un flusso continuo dei dati con l'aggiunta di una memoria di backup, funzionamento a batteria e interfaccia LAN, oltre a trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Funzioni su cui fare affidamento per un supporto aggiuntivo
I monitor della serie Avalon FM offrono tutta l'affidabilità di un flusso continuo dei dati con l'aggiunta di una memoria di backup, funzionamento a batteria e interfaccia LAN, oltre a trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Funzioni su cui fare affidamento per un supporto aggiuntivo
I monitor della serie Avalon FM offrono tutta l'affidabilità di un flusso continuo dei dati con l'aggiunta di una memoria di backup, funzionamento a batteria e interfaccia LAN, oltre a trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Funzioni su cui fare affidamento per un supporto aggiuntivo
I monitor della serie Avalon FM offrono tutta l'affidabilità di un flusso continuo dei dati con l'aggiunta di una memoria di backup, funzionamento a batteria e interfaccia LAN, oltre a trasduttori intelligenti e display touchscreen a colori.
Smart Pulse
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
La funzione Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e consente il rilevamento automatico del polso materno tramite il trasduttore Toco MP, senza necessità di ricorrere al monitoraggio separato di SpO2 o ECG materni.
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
La funzione Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e consente il rilevamento automatico del polso materno tramite il trasduttore Toco MP, senza necessità di ricorrere al monitoraggio separato di SpO2 o ECG materni.
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
La funzione Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e consente il rilevamento automatico del polso materno tramite il trasduttore Toco MP, senza necessità di ricorrere al monitoraggio separato di SpO2 o ECG materni.
Tecnologia Smart Pulse per il rilevamento automatico delle coincidenze
La funzione Smart Pulse esegue la verifica incrociata tra canali e consente il rilevamento automatico del polso materno tramite il trasduttore Toco MP, senza necessità di ricorrere al monitoraggio separato di SpO2 o ECG materni.
Opzione per il monitoraggio trigemellare
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Funzionalità estese con l'opzione per il monitoraggio trigemellare
Solo la serie Avalon FM è in grado di eseguire il monitoraggio trigemellare su un solo monitor utilizzando la stessa frequenza di ultrasuoni e rendendo così possibile l'uso di un unico monitor per un'ampia gamma di esigenze cliniche.
Display esterno touchscreen opzionale
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce ulteriore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che sia facilmente visibile a familiari e personale sanitario.
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce ulteriore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che sia facilmente visibile a familiari e personale sanitario.
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce ulteriore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che sia facilmente visibile a familiari e personale sanitario.
Il display esterno touchscreen opzionale significa ulteriore flessibilità
Il display esterno touchscreen opzionale fornisce ulteriore flessibilità, consentendo di collocare il monitor in modo che sia facilmente visibile a familiari e personale sanitario.
Trasduttori intelligenti
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
I trasduttori intelligenti semplificano le operazioni di monitoraggio
I trasduttori intelligenti sono dotati di funzionalità di riconoscimento automatico e di LED di identificazione del trasduttore attivo. Al momento del collegamento del trasduttore, nella schermata vengono automaticamente visualizzati i dati nel formato corretto, semplificando il lavoro degli operatori sanitari.
Un'ampia gamma di parametri
Ampia gamma di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Ampia gamma di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Ampia gamma di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Ampia gamma di parametri per un quadro clinico più completo
Questo monitor antepartum e intrapartum fornisce un'ampia gamma di parametri, che includono: misurazione separata del polso materno; monitoraggio integrato di saturazione e polso materni e della pressione sanguigna materna; monitoraggio esterno delle frequenze cardiache fetali, dell'attività uterina e del movimento fetale.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.