Avalon FM50

La connettività con IntelliSpace Perinatal supporta la continuità della cura

I monitor fetali Avalon FM40 e FM50 si collegano a IntelliSpace Perinatal, il sistema di sorveglianza e gestione dei dati di ostetricia Philips, per supportare l'intero iter terapeutico, dalla prima visita antepartum al travaglio e al parto, al decorso post parto e alla cura del neonato nel nido, fino alla dimissione e alle visite di controllo successive.