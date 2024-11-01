Termini di ricerca

Sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂

Pulsossimetria

Trova prodotti simili

Il sensore monouso Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂* misura la saturazione di ossigeno del sangue arterioso a livello di ala nasale, un punto di applicazione ottimale per pazienti difficili da monitorare. Genera un segnale forte e costante, anche nei pazienti con una scarsa perfusione. Progettato per garantire comfort e durata, il sensore è di tipo non adesivo e può essere utilizzato fino a sette giorni.

Contattaci
Caratteristiche
Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ garantisce un monitoraggio sicuro anche nei pazienti con una scarsa perfusione.¹ Consente inoltre di rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ ed è meno soggetto a interruzioni del segnale.¹

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale
Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ garantisce un monitoraggio sicuro anche nei pazienti con una scarsa perfusione.¹ Consente inoltre di rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ ed è meno soggetto a interruzioni del segnale.¹

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ garantisce un monitoraggio sicuro anche nei pazienti con una scarsa perfusione.¹ Consente inoltre di rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ ed è meno soggetto a interruzioni del segnale.¹
Click here for more information
Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ garantisce un monitoraggio sicuro anche nei pazienti con una scarsa perfusione.¹ Consente inoltre di rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ ed è meno soggetto a interruzioni del segnale.¹
Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ offre una maggiore precisione, il 70% in meno di interruzioni del segnale e il 77% in meno di lesioni cutanee nella stessa popolazione di pazienti.⁴ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi; il paziente avverte una sensazione minima di calore e pressione sulla cute; non vi sono interferenze da parte della pulsazione venosa.

Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole
Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ offre una maggiore precisione, il 70% in meno di interruzioni del segnale e il 77% in meno di lesioni cutanee nella stessa popolazione di pazienti.⁴ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi; il paziente avverte una sensazione minima di calore e pressione sulla cute; non vi sono interferenze da parte della pulsazione venosa.

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ offre una maggiore precisione, il 70% in meno di interruzioni del segnale e il 77% in meno di lesioni cutanee nella stessa popolazione di pazienti.⁴ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi; il paziente avverte una sensazione minima di calore e pressione sulla cute; non vi sono interferenze da parte della pulsazione venosa.
Click here for more information
Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ offre una maggiore precisione, il 70% in meno di interruzioni del segnale e il 77% in meno di lesioni cutanee nella stessa popolazione di pazienti.⁴ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi; il paziente avverte una sensazione minima di calore e pressione sulla cute; non vi sono interferenze da parte della pulsazione venosa.
Terapia intensiva

Terapia intensiva

Grazie al sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ è possibile rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ e intervenire rapidamente. Per degenze prolungate in terapia intensiva è possibile utilizzare un solo sensore per ala nasale.

Terapia intensiva

Terapia intensiva
Grazie al sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ è possibile rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ e intervenire rapidamente. Per degenze prolungate in terapia intensiva è possibile utilizzare un solo sensore per ala nasale.

Terapia intensiva

Grazie al sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ è possibile rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ e intervenire rapidamente. Per degenze prolungate in terapia intensiva è possibile utilizzare un solo sensore per ala nasale.
Click here for more information
Terapia intensiva

Terapia intensiva

Grazie al sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ è possibile rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ e intervenire rapidamente. Per degenze prolungate in terapia intensiva è possibile utilizzare un solo sensore per ala nasale.
Chirurgia

Chirurgia

La misurazione della saturazione di ossigeno è particolarmente importante per la valutazione delle condizioni del paziente durante gli interventi chirurgici. Il sensore per ala nasale è in grado di rispondere alle variazioni della saturazione di ossigeno consentendo di gestire la carenza di ossigeno prima che gli organi vitali del paziente vengano compromessi.

Chirurgia

Chirurgia
La misurazione della saturazione di ossigeno è particolarmente importante per la valutazione delle condizioni del paziente durante gli interventi chirurgici. Il sensore per ala nasale è in grado di rispondere alle variazioni della saturazione di ossigeno consentendo di gestire la carenza di ossigeno prima che gli organi vitali del paziente vengano compromessi.

Chirurgia

La misurazione della saturazione di ossigeno è particolarmente importante per la valutazione delle condizioni del paziente durante gli interventi chirurgici. Il sensore per ala nasale è in grado di rispondere alle variazioni della saturazione di ossigeno consentendo di gestire la carenza di ossigeno prima che gli organi vitali del paziente vengano compromessi.
Click here for more information
Chirurgia

Chirurgia

La misurazione della saturazione di ossigeno è particolarmente importante per la valutazione delle condizioni del paziente durante gli interventi chirurgici. Il sensore per ala nasale è in grado di rispondere alle variazioni della saturazione di ossigeno consentendo di gestire la carenza di ossigeno prima che gli organi vitali del paziente vengano compromessi.

Trasporto di emergenza

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ può essere applicato rapidamente ed è di facile accesso, anche all'interno dei veicoli. È meno soggetto all'interruzione del segnale dovuta al rumore e alle vibrazioni tipiche del trasporto effettuato dal servizio di emergenza sanitaria.¹

Trasporto di emergenza

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ può essere applicato rapidamente ed è di facile accesso, anche all'interno dei veicoli. È meno soggetto all'interruzione del segnale dovuta al rumore e alle vibrazioni tipiche del trasporto effettuato dal servizio di emergenza sanitaria.¹

Trasporto di emergenza

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ può essere applicato rapidamente ed è di facile accesso, anche all'interno dei veicoli. È meno soggetto all'interruzione del segnale dovuta al rumore e alle vibrazioni tipiche del trasporto effettuato dal servizio di emergenza sanitaria.¹
Vedi tutte le caratteristiche
Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ garantisce un monitoraggio sicuro anche nei pazienti con una scarsa perfusione.¹ Consente inoltre di rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ ed è meno soggetto a interruzioni del segnale.¹

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale
Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ garantisce un monitoraggio sicuro anche nei pazienti con una scarsa perfusione.¹ Consente inoltre di rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ ed è meno soggetto a interruzioni del segnale.¹

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ garantisce un monitoraggio sicuro anche nei pazienti con una scarsa perfusione.¹ Consente inoltre di rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ ed è meno soggetto a interruzioni del segnale.¹
Click here for more information
Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Rilevamento precoce, riduzione delle interruzioni del segnale

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ garantisce un monitoraggio sicuro anche nei pazienti con una scarsa perfusione.¹ Consente inoltre di rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ ed è meno soggetto a interruzioni del segnale.¹
Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ offre una maggiore precisione, il 70% in meno di interruzioni del segnale e il 77% in meno di lesioni cutanee nella stessa popolazione di pazienti.⁴ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi; il paziente avverte una sensazione minima di calore e pressione sulla cute; non vi sono interferenze da parte della pulsazione venosa.

Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole
Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ offre una maggiore precisione, il 70% in meno di interruzioni del segnale e il 77% in meno di lesioni cutanee nella stessa popolazione di pazienti.⁴ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi; il paziente avverte una sensazione minima di calore e pressione sulla cute; non vi sono interferenze da parte della pulsazione venosa.

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ offre una maggiore precisione, il 70% in meno di interruzioni del segnale e il 77% in meno di lesioni cutanee nella stessa popolazione di pazienti.⁴ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi; il paziente avverte una sensazione minima di calore e pressione sulla cute; non vi sono interferenze da parte della pulsazione venosa.
Click here for more information
Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ offre una maggiore precisione, il 70% in meno di interruzioni del segnale e il 77% in meno di lesioni cutanee nella stessa popolazione di pazienti.⁴ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi; il paziente avverte una sensazione minima di calore e pressione sulla cute; non vi sono interferenze da parte della pulsazione venosa.
Terapia intensiva

Terapia intensiva

Grazie al sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ è possibile rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ e intervenire rapidamente. Per degenze prolungate in terapia intensiva è possibile utilizzare un solo sensore per ala nasale.

Terapia intensiva

Terapia intensiva
Grazie al sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ è possibile rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ e intervenire rapidamente. Per degenze prolungate in terapia intensiva è possibile utilizzare un solo sensore per ala nasale.

Terapia intensiva

Grazie al sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ è possibile rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ e intervenire rapidamente. Per degenze prolungate in terapia intensiva è possibile utilizzare un solo sensore per ala nasale.
Click here for more information
Terapia intensiva

Terapia intensiva

Grazie al sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ è possibile rilevare le variazioni della saturazione di ossigeno fino a 30 secondi prima rispetto ai sensori applicabili al dito²,³ e intervenire rapidamente. Per degenze prolungate in terapia intensiva è possibile utilizzare un solo sensore per ala nasale.
Chirurgia

Chirurgia

La misurazione della saturazione di ossigeno è particolarmente importante per la valutazione delle condizioni del paziente durante gli interventi chirurgici. Il sensore per ala nasale è in grado di rispondere alle variazioni della saturazione di ossigeno consentendo di gestire la carenza di ossigeno prima che gli organi vitali del paziente vengano compromessi.

Chirurgia

Chirurgia
La misurazione della saturazione di ossigeno è particolarmente importante per la valutazione delle condizioni del paziente durante gli interventi chirurgici. Il sensore per ala nasale è in grado di rispondere alle variazioni della saturazione di ossigeno consentendo di gestire la carenza di ossigeno prima che gli organi vitali del paziente vengano compromessi.

Chirurgia

La misurazione della saturazione di ossigeno è particolarmente importante per la valutazione delle condizioni del paziente durante gli interventi chirurgici. Il sensore per ala nasale è in grado di rispondere alle variazioni della saturazione di ossigeno consentendo di gestire la carenza di ossigeno prima che gli organi vitali del paziente vengano compromessi.
Click here for more information
Chirurgia

Chirurgia

La misurazione della saturazione di ossigeno è particolarmente importante per la valutazione delle condizioni del paziente durante gli interventi chirurgici. Il sensore per ala nasale è in grado di rispondere alle variazioni della saturazione di ossigeno consentendo di gestire la carenza di ossigeno prima che gli organi vitali del paziente vengano compromessi.

Trasporto di emergenza

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ può essere applicato rapidamente ed è di facile accesso, anche all'interno dei veicoli. È meno soggetto all'interruzione del segnale dovuta al rumore e alle vibrazioni tipiche del trasporto effettuato dal servizio di emergenza sanitaria.¹

Trasporto di emergenza

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ può essere applicato rapidamente ed è di facile accesso, anche all'interno dei veicoli. È meno soggetto all'interruzione del segnale dovuta al rumore e alle vibrazioni tipiche del trasporto effettuato dal servizio di emergenza sanitaria.¹

Trasporto di emergenza

Il sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ può essere applicato rapidamente ed è di facile accesso, anche all'interno dei veicoli. È meno soggetto all'interruzione del segnale dovuta al rumore e alle vibrazioni tipiche del trasporto effettuato dal servizio di emergenza sanitaria.¹

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Specifiche Tecniche

Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti pediatrici e adulti
Sede di applicazione
  • Ala nasale
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1943A, M1943AL
Lunghezza cavo
  • 1 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M1020B M3001A MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Categoria prodotto
  • SpO₂
Utilizzo con dispositivi non Philips
Tipo di prodotto
  • Sensore
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 1,36 kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 20 sensori
Durata minima a magazzino
  • Tre anni
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti pediatrici e adulti
Sede di applicazione
  • Ala nasale
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M1020B M3001A MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Categoria prodotto
  • SpO₂
Vedi tutte le specifiche
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti pediatrici e adulti
Sede di applicazione
  • Ala nasale
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1943A, M1943AL
Lunghezza cavo
  • 1 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M1020B M3001A MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Categoria prodotto
  • SpO₂
Utilizzo con dispositivi non Philips
Tipo di prodotto
  • Sensore
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 1,36 kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 20 sensori
Durata minima a magazzino
  • Tre anni
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
  • * La disponibilità del sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ M1140A varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
  • 1. Morey TE, et al. Feasibility and accuracy of nasal alar pulse oximetry. British Journal of Anesthesia. Pubblicazione anticipata 15 aprile 2014.
  • 2. Melker RJ, et al. Earlier Detection of Desaturation NADIR from the Nasal Ala. Presentato al meeting annuale della Society for Technology in Anesthesia, gennaio 2013.
  • 3. Comparative Desaturation Study performed at Xhale Assurance, Inc. and University of Florida, 2012. Dati su file presso Xhale Assurance, Inc.
  • 4. Shallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.).

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla