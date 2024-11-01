IntelliVue

MX100 offre un modo flessibile e affidabile di effettuare il monitoraggio dei pazienti in movimento e al posto letto con un unico monitor standalone portatile. È piccolo e leggero, ma offre un'ampia gamma scalabile di misurazioni cliniche. Questo dispositivo robusto, alimentato a batteria, è dotato di un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, per una maggiore facilità di utilizzo.

Visualizza prodotto