Sensore Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂ Pulsossimetria

Il sensore monouso Xhale Assurance Nasal Alar SpO₂* misura la saturazione di ossigeno del sangue arterioso a livello di ala nasale, un punto di applicazione ottimale per pazienti difficili da monitorare. Genera un segnale forte e costante, anche nei pazienti con una scarsa perfusione. Progettato per garantire comfort e durata, il sensore è di tipo non adesivo e può essere utilizzato fino a sette giorni.