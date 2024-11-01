Valorizzare l'esperienza RM

Expression MR400 garantisce flessibilità nei protocolli d'esame, libertà di movimento e tecnologie intelligenti che supportano l'operatore. È possibile monitorare i pazienti anche con protocolli che prevedono SAR fino a 4 W/kg e B1rms di 7,2 µT. L'assistenza migliora ed è possibile creare un ambiente di lavoro più confortevole abbattendo i vincoli che normalmente accompagnano il posizionamento del monitor rispetto al paziente e al magnete.