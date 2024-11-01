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Funzionalità dei monitor al posto letto disponibili anche nell'ambiente RM
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In un mondo perfetto non dovrebbe esistere alcuna differenza tra i monitor paziente in ambiente RM e quelli al posto letto. Expression MR400 fa un passo avanti verso questo ideale, grazie a parametri all'altezza dei monitor al posto letto: SINC (SpO2, IBP, NBP e CO2), allarmi a comparsa che ridefiniscono il concetto di prioritizzazione, uno schermo widescreen LCD da 15,6" che presenta la stessa facilità d'uso di un'interfaccia al posto letto, nonché un'esclusiva combinazione di miglioramenti e innovazioni nel campo ECG.
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Valorizzare l'esperienza RM
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Expression MR400 garantisce flessibilità nei protocolli d'esame, libertà di movimento e tecnologie intelligenti che supportano l'operatore. È possibile monitorare i pazienti anche con protocolli che prevedono SAR fino a 4 W/kg e B1rms di 7,2 µT. L'assistenza migliora ed è possibile creare un ambiente di lavoro più confortevole abbattendo i vincoli che normalmente accompagnano il posizionamento del monitor rispetto al paziente e al magnete.
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Nuove opportunità, nuove soddisfazioni
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Expression MR400 rende possibili procedure RM che consentono al paziente di tornare a casa in tempi più brevi. Offre un monitoraggio di qualità elevata degli agenti anestetici e della temperatura corporea, un'architettura cardiaca avanzata che garantisce un segnale ECG eccellente e gating wireless, oltre a una flessibilità di funzionamento durante le procedure RM funzionali.
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Funzionalità dei monitor al posto letto disponibili anche nell'ambiente RM
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