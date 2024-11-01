Procedure complesse possono aiutare il paziente a tornare a casa in tempi brevi
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Con le soluzioni di monitoraggio paziente Expression potete migliorare le funzionalità del monitoraggio paziente per RM, portandolo agli stessi livelli dei monitor al posto letto, e rendere più semplice il collegamento con i sistemi IT ospedalieri.
Expression MR200
Expression MR200
Expression MR400
Expression MR400
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Display
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LCD a colori integrato da 12,1" (30,7 cm)
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Display widescreen LED a colori integrato, da 15" (39 cm)
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Compatibilità RM
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1500 gauss
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5000 gauss
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Parametri
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ECG wireless
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ECG wireless
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Caratteristiche principali
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ECG wireless 2.0
ECG wireless 2.0
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ECG wireless 3.0
ECG wireless 3.0
Expression IP5
Expression IP5
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Display
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Display widescreen LCD a colori da 19” (48,3 cm) Display touchscreen
Display widescreen LCD a colori da 19” (48,3 cm)
Display touchscreen
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Caratteristiche principali
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Comunicazione wireless con Expression Sistema di monitoraggio paziente per RM
Comunicazione wireless con Expression
Sistema di monitoraggio paziente per RM
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Componenti opzionali
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Stampante termica
Expression MR200
Expression MR200
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Display
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LCD a colori integrato da 12,1" (30,7 cm)
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Compatibilità RM
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1500 gauss
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Parametri
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ECG wireless
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Caratteristiche principali
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ECG wireless 2.0
ECG wireless 2.0
Expression MR400
Expression MR400
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Display
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Display widescreen LED a colori integrato, da 15" (39 cm)
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Compatibilità RM
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5000 gauss
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Parametri
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ECG wireless
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Caratteristiche principali
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ECG wireless 3.0
ECG wireless 3.0
Expression IP5
Expression IP5
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Display
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Display widescreen LCD a colori da 19” (48,3 cm) Display touchscreen
Display widescreen LCD a colori da 19” (48,3 cm)
Display touchscreen
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Caratteristiche principali
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Comunicazione wireless con Expression Sistema di monitoraggio paziente per RM
Comunicazione wireless con Expression
Sistema di monitoraggio paziente per RM
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Componenti opzionali
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Stampante termica
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.