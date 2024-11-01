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Monitor paziente per RM


Con le soluzioni di monitoraggio paziente Expression potete migliorare le funzionalità del monitoraggio paziente per RM, portandolo agli stessi livelli dei monitor al posto letto, e rendere più semplice il collegamento con i sistemi IT ospedalieri.

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un'attrezzatura medica con uno schermo

Expression MR200
 

Vedi il prodotto

un'apparecchiatura medica con un monitor

Expression MR400
 

Vedi il prodotto

Display

LCD a colori integrato da 12,1" (30,7 cm)

Display widescreen LED a colori integrato, da 15" (39 cm)
Display touchscreen

Compatibilità RM

1500 gauss
SAR di 4 W/kg
3 T

5000 gauss
7,2 µT B1rms
SAR di 4 W/kg
3 T

Parametri

ECG wireless
SpO2 wireless
NBP
CO2

ECG wireless
SpO2 wireless
NBP
CO2
IBP
Temperatura
Agenti

Caratteristiche principali

ECG wireless 2.0
Misurazioni di qualità dei parametri vitali
Funzionalità di allarme avanzate

  • Rilevamento del livello di gauss

ECG wireless 3.0
Misurazioni di qualità dei parametri vitali
Allarmi a comparsa
Funzionalità di allarme avanzate

  • Sistema multi-priorità per la generazione di allarmi tecnici e fisiologici
  • Estrema bradicardia
  • Estrema tachicardia
  • Apnea
  • Rilevamento del livello di gauss
Valori MAC

Information Portal/Unità di controllo remota

ip5 patient monitor

Expression IP5
 

Vedi il prodotto

Display

Display widescreen LCD a colori da 19” (48,3 cm)

Display touchscreen

Caratteristiche principali

Comunicazione wireless con Expression

Sistema di monitoraggio paziente per RM
Gestione dei casi clinici con funzioni semplici ed efficienti
Uscita dati HL7 e RS232
Connettività Philips IntelliBridge Enterprise

Componenti opzionali

Stampante termica
Lettore di codici a barre wireless
Tastiera e mouse wireless
Antenna flessibile per la sala di controllo
Supporto per scrivania
Braccio di supporto a parete (con estensione opzionale per stampante termica)

un'attrezzatura medica con uno schermo

Expression MR200
 

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LCD a colori integrato da 12,1" (30,7 cm)

Compatibilità RM

1500 gauss
SAR di 4 W/kg
3 T

Parametri

ECG wireless
SpO2 wireless
NBP
CO2

Caratteristiche principali

ECG wireless 2.0
Misurazioni di qualità dei parametri vitali
Funzionalità di allarme avanzate

  • Rilevamento del livello di gauss
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Display touchscreen

Compatibilità RM

5000 gauss
7,2 µT B1rms
SAR di 4 W/kg
3 T

Parametri

ECG wireless
SpO2 wireless
NBP
CO2
IBP
Temperatura
Agenti

Caratteristiche principali

ECG wireless 3.0
Misurazioni di qualità dei parametri vitali
Allarmi a comparsa
Funzionalità di allarme avanzate

  • Sistema multi-priorità per la generazione di allarmi tecnici e fisiologici
  • Estrema bradicardia
  • Estrema tachicardia
  • Apnea
  • Rilevamento del livello di gauss
Valori MAC

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Sistema di monitoraggio paziente per RM
Gestione dei casi clinici con funzioni semplici ed efficienti
Uscita dati HL7 e RS232
Connettività Philips IntelliBridge Enterprise

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Tastiera e mouse wireless
Antenna flessibile per la sala di controllo
Supporto per scrivania
Braccio di supporto a parete (con estensione opzionale per stampante termica)

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