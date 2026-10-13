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Specifiche
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
1 per confezione
Monouso o riutilizzabile
Riutilizzabile
Da utilizzare con apparecchiature Philips
866185
Peso confezione
0,460 kg
Con certificazione CE
Sì
Disclaimer
Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi; per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
Philips - Modulo wECG per RM Expression (Gen 3) - Philips