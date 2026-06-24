Fuoriuscita di ingredienti dal recipiente durante la miscelazione
Per evitare fuoriuscite durante la miscelazione, assicurarsi che il recipiente sia bloccato correttamente seguendo i passaggi riportati di seguito.
Posizionare il recipiente con il coperchio sull'unità principale. Allineare l'icona di "miscelazione" sul recipiente con l'icona di "sblocco" sull'unità principale.
Ruotare il recipiente in senso orario fino a bloccarlo saldamente sull'unità principale. Assicurarsi di ruotare il recipiente in senso orario e di allineare l'icona di "miscelazione" sul recipiente all'icona di "blocco" sull'unità principale, in modo che la scanalatura sotto l'impugnatura scatti in posizione nell'area di bloccaggio.
Consultare le immagini riportate di seguito per capire come allineare correttamente le icone.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:SCF883/01 , SCF883/01R1 , SCF885/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›