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Fuoriuscita di ingredienti dal recipiente durante la miscelazione

Per evitare fuoriuscite durante la miscelazione, assicurarsi che il recipiente sia bloccato correttamente seguendo i passaggi riportati di seguito.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF883/01 , SCF883/01R1 , SCF885/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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