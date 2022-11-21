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L'unità genitore del baby monitor connesso Philips Avent non emette alcun suono

Se non viene emesso alcun suono dall'unità genitore, seguire i passaggi di seguito per risolvere il problema:

  • Quando l'audio viene trasmesso dall'unità bambino, le spie del livello audio sull'unità genitore lampeggiano e reagiscono all'audio. Assicurarsi che la spia di collegamento e l'unità genitore siano accese.
  • È possibile che il volume dell'unità genitore sia disattivato o impostato su un livello troppo basso. Riattivare l'unità genitore premendo il pulsante rotondo e aumentando il volume.
  • È possibile che il livello di sensibilità impostato nel menu principale sia troppo basso. Diminuire il livello di sensibilità nel menu dell'unità genitore. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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