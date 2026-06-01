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L'applicazione Philips Avent Baby Monitor+ invia false notifiche

La ricezione di notifiche false può essere causata da una sensibilità troppo elevata del dispositivo. Regolare la sensibilità su un livello più basso per evitare queste false notifiche.  Leggere le seguenti sezioni per scoprire come.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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