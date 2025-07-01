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Cosa si deve fare prima di smaltire il baby monitor connesso?

Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di smaltire il baby monitor per eliminare e proteggere i dati personali.

Si consiglia di scollegare l'unità bambino dall'app Philips Avent Baby Monitor+ selezionando l'opzione "Disconnetti baby monitor" nelle impostazioni dell'unità bambino dell'app.

Per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica, verificare che l'unità bambino sia accesa. Quindi, tenere premuto il pulsante on/off sull'unità bambino per 10 secondi fino a che la spia LED non lampeggia. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è completato.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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