Assistenza Philips Cosa si deve fare prima di smaltire il baby monitor connesso?

Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di smaltire il baby monitor per eliminare e proteggere i dati personali.



Si consiglia di scollegare l'unità bambino dall'app Philips Avent Baby Monitor+ selezionando l'opzione "Disconnetti baby monitor" nelle impostazioni dell'unità bambino dell'app.



Per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica, verificare che l'unità bambino sia accesa. Quindi, tenere premuto il pulsante on/off sull'unità bambino per 10 secondi fino a che la spia LED non lampeggia. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è completato.