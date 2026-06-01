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Quanto sono al sicuro i dati memorizzati e trasmessi sul baby monitor connesso Philips Avent?

Il baby monitor connesso Philips Avent trasmette e memorizza tutti i dati in modo sicuro utilizzando tecnologie di crittografia aggiornate standard del settore. Philips monitora e aggiorna costantemente le soluzioni di sicurezza di pari passo con l'evoluzione della tecnologia. I dati audio/video trasmessi non vengono archiviati sui nostri server. Tutti i video e le istantanee salvati vengono memorizzati sui dispositivi mobili dell'utente.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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