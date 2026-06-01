Quanto sono al sicuro i dati memorizzati e trasmessi sul baby monitor connesso Philips Avent?

Philips fa tutto il possibile per evitare attacchi di hacker e per rilasciare aggiornamenti. Assicurarsi di utilizzare sempre le versioni più recenti del software app e del firmware del baby monitor. Se si smarrisce il proprio dispositivo smart, ripristinare il baby monitor per rimuovere eventuali collegamenti ad esso. È anche possibile accedere all'app da un altro dispositivo smart ed eliminare il proprio account. Se si è l'unico amministratore, tutti gli utenti ospiti verranno disconnessi dal baby monitor.

