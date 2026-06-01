Quanto sono al sicuro i dati memorizzati e trasmessi sul baby monitor connesso Philips Avent?
Il baby monitor connesso Philips Avent trasmette e memorizza tutti i dati in modo sicuro utilizzando tecnologie di crittografia aggiornate standard del settore. Philips monitora e aggiorna costantemente le soluzioni di sicurezza di pari passo con l'evoluzione della tecnologia. I dati audio/video trasmessi non vengono archiviati sui nostri server. Tutti i video e le istantanee salvati vengono memorizzati sui dispositivi mobili dell'utente.
Philips fa tutto il possibile per evitare attacchi di hacker e per rilasciare aggiornamenti. Assicurarsi di utilizzare sempre le versioni più recenti del software app e del firmware del baby monitor. Se si smarrisce il proprio dispositivo smart, ripristinare il baby monitor per rimuovere eventuali collegamenti ad esso. È anche possibile accedere all'app da un altro dispositivo smart ed eliminare il proprio account. Se si è l'unico amministratore, tutti gli utenti ospiti verranno disconnessi dal baby monitor.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›