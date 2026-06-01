Come si collegano i dispositivi all'app Philips Avent Baby Monitor+?

Sì, il baby monitor connesso Philips Avent funziona con la maggior parte delle fonti di alimentazione portatili disponibili in vari mercati. Per utilizzare l'unità bambino, è necessaria un'uscita di almeno 5V/1A (5W) da una fonte di alimentazione; tuttavia, le prestazioni di una singola fonte di alimentazione portatile potrebbero variare. Nel caso in cui non sia possibile accendere l'unità bambino, interrompere l'utilizzo della fonte di alimentazione portatile e, se necessario, contattare direttamente il produttore per richiedere assistenza tecnica e assistenza clienti.

