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Il mio ospite non riesce a visualizzare il video sull'applicazione Philips Avent Baby Monitor+

Se l'ospite non riesce a visualizzare il video sull'app, seguire i passaggi di seguito per risolvere il problema: 

  • È possibile che l'ospite debba ancora registrare un proprio account utente Philips. Chiedere all'ospite di scaricare l'applicazione Philips Avent Baby Monitor+ e registrare prima un account. Inviare l'invito all'ospite dopo che avrà registrato il proprio account.
  • È possibile che l'utente ospite che si ha intenzione di invitare viva in un continente diverso. Assicurarsi che l'utente ospite scelga lo stesso Paese dell'utente amministratore al momento della registrazione del proprio account utente.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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