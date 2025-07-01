Assistenza Philips Perdita di connessione del baby monitor Philips Avent

Se le unità genitore e bambino del baby monitor Philips Avent perdono la connessione, avvicinare le unità e attendere fino a un minuto che la connessione venga ristabilita. Disattivare l'audio dell'unità genitore quando le unità sono vicine.



Se le unità non si connettono dopo un minuto, seguire i passaggi di seguito per risolvere il problema:

Premere contemporaneamente per tre secondi i pulsanti della luce notturna e dei suoni rassicuranti sull'unità bambino. La luce notturna inizia a lampeggiare. Premere contemporaneamente per 10 secondi i pulsanti della modalità e del menu sull'unità genitore. Un codice QR appare sullo schermo dell'unità genitore. Posizionare l'unità bambino a circa 20 cm dallo schermo con la telecamera rivolta verso il codice QR. Quando la telecamera scansiona il codice, l'unità bambino riproduce un breve suono per indicare che l'associazione è stata eseguita correttamente. Lo streaming video viene avviato sull'unità genitore entro 10-20 secondi.