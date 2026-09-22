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L'aspirapolvere cordless Philips AquaTrio mostra un codice di errore

Per scoprire il significato di un'icona o di un codice di errore o informativo sul display di AquaTrio serie 7000 o 9000 e come risolvere il relativo problema segnalato, leggere le informazioni dell'articolo.

Consultare l'immagine riportata di seguito.

AquaTrio serie 9000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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