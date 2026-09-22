L'aspirapolvere cordless Philips AquaTrio mostra un codice di errore

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Per scoprire il significato di un'icona o di un codice di errore o informativo sul display di AquaTrio serie 7000 o 9000 e come risolvere il relativo problema segnalato, leggere le informazioni dell'articolo.
Consultare l'immagine riportata di seguito.
Vedere anche l'immagine seguente per identificare le icone dei codici di errore e informativi.
Codici di errore:
E1
Il codice di errore E1 indica che l'apparecchio presenta un errore di sistema. Per risolvere questo problema, scollegare l'apparecchio dall'adattatore e poi ricollegarlo. Quindi, provare a riavviare l'apparecchio. Se la soluzione non risolve il problema, portare l'apparecchio presso un centro di assistenza Philips o contattare Philips.
E2
Il codice di errore E2 (potrebbe sembrare 53 guardandolo capovolto) indica che la temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato, riposto o caricato l'apparecchio è troppo bassa. Assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia superiore a 5 °C. Se l'apparecchio viene utilizzato e conservato alla temperatura corretta e mostra ancora il codice di errore, contattare Philips.
E3
Il codice di errore E3 indica che la temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato, immagazzinato o caricato l'apparecchio è troppo alta. Assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia inferiore a 35 °C. Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o a temperature elevate (vicino a fornelli caldi, forni a microonde o fornelli a induzione). Se l'apparecchio viene utilizzato e conservato alla temperatura corretta e mostra ancora il codice di errore, contattare Philips.
Codici informativi:
i1
Il codice informativo i1 indica che il serbatoio dell'acqua sporca dell'aspirapolvere Philips serie 7000 è pieno. Svuotarlo.
i3
Il codice informativo i3 (potrebbe sembrare E! guardandolo capovolto) indica che la bocchetta AquaSpin dell'aspirapolvere Philips serie 7000 è bloccata. Si tratta di un autospegnimento di sicurezza. Verificare se, ad esempio, un cavo di alimentazione o un giocattolo è incastrato nella bocchetta. Inoltre, controllare che le spazzole, i cuscinetti, le parti del motore e i coperchi non siano ostruiti da capelli o altro e rimuovere gli eventuali corpi estranei. Se non sono presenti corpi estranei, spegnere e riaccendere l'apparecchio potrebbe già risolvere il problema.
i5
Il codice informativo i5 (potrebbe sembrare 2! guardandolo capovolto) indica che le aperture di ingresso dell'aria dell'aspirapolvere Philips serie 7000 sono bloccate. Tali aperture si trovano nella bocchetta. Verificare che non siano presenti ostruzioni e rimuovere gli eventuali corpi estranei. Se questo non risolve il problema, verificare l'eventuale presenza di ostruzioni nell'intero condotto dell'aria e rimuoverle. Si riferisce alla bocchetta, al tubo e al filtro a umido.
i6
Il codice informativo i6 (potrebbe sembrare 9! guardandolo capovolto) indica che è necessario scollegare l'aspirapolvere Philips serie 7000 per utilizzarlo. In caso contrario, non si accende. Collegare l'apparecchio solo durante il programma AUTOCLEAN e la ricarica.
i7
Il codice informativo i7 indica che l'aspirapolvere Philips serie 7000 è collegato a un caricatore errato. L'apparecchio può essere ricaricato solo con l'adattatore in dotazione. Utilizzare solo l'adattatore da 34V S036-1A340100HE. Il numero dell'adattatore corrispondente si trova sull'adattatore. L'adattatore sostitutivo è disponibile con il codice XV1793.
AUTOCLEAN
L'icona "AUTOCLEAN" sul display indica che l'aspirapolvere Philips serie 7000 sta eseguendo il processo AUTOCLEAN.
Sostituzione delle spazzole
L'icona di sostituzione della spazzole sul display dell'aspirapolvere Philips serie 7000 ricorda di sostituire le spazzole in microfibra della bocchetta AquaSpin. Le spazzole in microfibra sostitutive sono disponibili con il codice XV1793 sul nostro sito Web.
E1
Il codice di errore E1 indica che l'apparecchio presenta un errore di sistema. Per risolvere questo problema, provare una o entrambe le seguenti opzioni:
Vedere anche l'immagine seguente per identificare le icone dei codici informativi.
i1
Il codice informativo i1 indica che il serbatoio dell'acqua sporca dell'aspirapolvere Philips serie 9000 è pieno. Svuotarlo.
i2
Il codice informativo i2 indica che la bocchetta AquaSpin non è collegata (correttamente). Collegare la bocchetta AquaSpin.
i3
Il codice informativo i3 indica che la bocchetta AquaSpin dell'aspirapolvere Philips serie 9000 è bloccata. Si tratta di un autospegnimento di sicurezza. Verificare se, ad esempio, un cavo di alimentazione o un giocattolo è incastrato nella bocchetta. Inoltre, controllare che le spazzole, i cuscinetti, le parti del motore e i coperchi non siano ostruiti da capelli o altro e rimuovere gli eventuali corpi estranei. Se non sono presenti ostacoli, spegnere e riaccendere l'apparecchio potrebbe già risolvere il problema.
i4
Il codice informativo i4 indica che la bocchetta LED è bloccata. Si tratta di un'interruzione di sicurezza nel caso qualcosa rimanga incastrato nella bocchetta (ad esempio, un cavo di alimentazione o un giocattolo). Controllare che la spazzola a rullo e il resto della bocchetta non siano ostruiti da capelli o altro e rimuovere gli eventuali corpi estranei. Se non sono presenti corpi estranei, spegnere e riaccendere l'apparecchio potrebbe già risolvere il problema. Riprodurre il video per istruzioni dettagliate su come pulire la spazzola dell'apparecchio:
i5
Il codice informativo i5 indica che le aperture di ingresso dell'aria dell'aspirapolvere Philips serie 9000 sono bloccate. Tali aperture si trovano nella bocchetta. Verificare che non siano presenti ostruzioni e rimuovere gli eventuali corpi estranei. Se questo non risolve il problema, verificare l'eventuale presenza di ostruzioni nell'intero condotto dell'aria e rimuoverle. Per l'impostazione solo aspirazione, questo si riferisce a bocchetta, tubo, filtro, condotto d'uscita, bocchetta a lancia lunga e spazzola Mini Turbo. Per l'impostazione aspirazione e pulizia, si riferisce alla bocchetta, al tubo e al filtro a umido
i6
Il codice informativo i6 (potrebbe sembrare 9! guardandolo capovolto) indica che è necessario scollegare l'aspirapolvere Philips serie 9000 per utilizzarlo. In caso contrario, non si accende. Collegare l'apparecchio solo durante il programma AUTOCLEAN e la ricarica.
i7
Il codice informativo i7 indica che l'aspirapolvere Philips serie 7000 è collegato a un caricatore errato. L'apparecchio può essere ricaricato solo con l'adattatore in dotazione. Utilizzare solo l'adattatore da 34V S036-1A340100HE. Il numero dell'adattatore corrispondente si trova sull'adattatore. L'adattatore sostitutivo è disponibile con il codice XV1793.
Il codice informativo i10 indica che la batteria non è inserita. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente Riprodurre il video di seguito per ulteriori istruzioni:
AUTOCLEAN
L'icona "AUTOCLEAN" sul display indica che l'aspirapolvere Philips serie 9000 sta eseguendo il processo AUTOCLEAN.
Sostituzione delle spazzole
L'icona di sostituzione delle spazzole sul display dell'aspirapolvere Philips serie 9000 ricorda di sostituire le spazzole in microfibra della bocchetta AquaSpin. Le spazzole in microfibra sostitutive sono disponibili con il codice XV1793 sul nostro sito Web.
Pulizia del filtro
L'icona di pulizia del filtro sul display dell'aspirapolvere Philips serie 9000 ricorda di pulire il filtro dell'apparecchio.
Per istruzioni dettagliate su come pulire il filtro, riprodurre il video di seguito.
Sostituzione del filtro
L'icona di "sostituzione del filtro" sul display dell'aspirapolvere Philips serie 9000 ricorda di sostituire il filtro dell'apparecchio. I filtri sostitutivi sono disponibili con il codice XV1791 sul nostro sito Web.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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