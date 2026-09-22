L'aspirapolvere cordless Philips AquaTrio mostra un codice di errore

Vedere anche l'immagine seguente per identificare le icone dei codici di errore e informativi.



Codici di errore:

E1

Il codice di errore E1 indica che l'apparecchio presenta un errore di sistema. Per risolvere questo problema, scollegare l'apparecchio dall'adattatore e poi ricollegarlo. Quindi, provare a riavviare l'apparecchio. Se la soluzione non risolve il problema, portare l'apparecchio presso un centro di assistenza Philips o contattare Philips.



E2

Il codice di errore E2 (potrebbe sembrare 53 guardandolo capovolto) indica che la temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato, riposto o caricato l'apparecchio è troppo bassa. Assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia superiore a 5 °C. Se l'apparecchio viene utilizzato e conservato alla temperatura corretta e mostra ancora il codice di errore, contattare Philips.



E3

Il codice di errore E3 indica che la temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato, immagazzinato o caricato l'apparecchio è troppo alta. Assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia inferiore a 35 °C. Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o a temperature elevate (vicino a fornelli caldi, forni a microonde o fornelli a induzione). Se l'apparecchio viene utilizzato e conservato alla temperatura corretta e mostra ancora il codice di errore, contattare Philips.



Codici informativi:

i1

Il codice informativo i1 indica che il serbatoio dell'acqua sporca dell'aspirapolvere Philips serie 7000 è pieno. Svuotarlo.



i3

Il codice informativo i3 (potrebbe sembrare E! guardandolo capovolto) indica che la bocchetta AquaSpin dell'aspirapolvere Philips serie 7000 è bloccata. Si tratta di un autospegnimento di sicurezza. Verificare se, ad esempio, un cavo di alimentazione o un giocattolo è incastrato nella bocchetta. Inoltre, controllare che le spazzole, i cuscinetti, le parti del motore e i coperchi non siano ostruiti da capelli o altro e rimuovere gli eventuali corpi estranei. Se non sono presenti corpi estranei, spegnere e riaccendere l'apparecchio potrebbe già risolvere il problema.



i5

Il codice informativo i5 (potrebbe sembrare 2! guardandolo capovolto) indica che le aperture di ingresso dell'aria dell'aspirapolvere Philips serie 7000 sono bloccate. Tali aperture si trovano nella bocchetta. Verificare che non siano presenti ostruzioni e rimuovere gli eventuali corpi estranei. Se questo non risolve il problema, verificare l'eventuale presenza di ostruzioni nell'intero condotto dell'aria e rimuoverle. Si riferisce alla bocchetta, al tubo e al filtro a umido.



i6

Il codice informativo i6 (potrebbe sembrare 9! guardandolo capovolto) indica che è necessario scollegare l'aspirapolvere Philips serie 7000 per utilizzarlo. In caso contrario, non si accende. Collegare l'apparecchio solo durante il programma AUTOCLEAN e la ricarica.



i7

Il codice informativo i7 indica che l'aspirapolvere Philips serie 7000 è collegato a un caricatore errato. L'apparecchio può essere ricaricato solo con l'adattatore in dotazione. Utilizzare solo l'adattatore da 34V S036-1A340100HE. Il numero dell'adattatore corrispondente si trova sull'adattatore. L'adattatore sostitutivo è disponibile con il codice XV1793.