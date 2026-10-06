La batteria dell'aspirapolvere Philips AquaTrio si scarica velocemente

Se la batteria ricaricabile ha raggiunto il termine del suo ciclo di vita, è necessario sostituirla con una batteria nuova. Non è necessario contattarci. La batteria agli ioni di litio (XV1797) è disponibile nel nostro shop online ed è facile da sostituire in autonomia.



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