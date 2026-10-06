La batteria dell'aspirapolvere Philips AquaTrio si scarica velocemente
Se la batteria dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 7000 o 9000 si scarica troppo velocemente, leggere i seguenti consigli per risolvere il problema autonomamente.
L'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 7000 è dotato di due diverse impostazioni di potenza: Modalità bagnato normale (bassa potenza) e bagnato intenso (alta potenza).
La modalità bagnato intenso (icona con due gocce) consente di rimuovere le macchie più ostinate. Applica più acqua e ha una potenza di aspirazione molto elevata. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scarica molto velocemente. Per un normale utilizzo quotidiano, si consiglia di selezionare la modalità bagnato normale (icona con una goccia). L'autonomia di funzionamento è di circa 30 minuti.
Il modello Philips serie 9000 è dotato di due diverse impostazioni di potenza. In caso di quantità normali di polvere e sporco, l'aspirapolvere può essere utilizzato con l'impostazione più bassa (-). L'autonomia di funzionamento è di circa 45 minuti. L'impostazione più alta (+) è progettata per la pulizia di aree molto sporche. Tenere presente che la batteria si scarica più velocemente con l'impostazione più alta (autonomia: 25 minuti).
L'impostazione più alta dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 (icona con due gocce) ha una potenza di aspirazione molto alta e utilizza più acqua. Deve essere utilizzata per pulire le aree molto sporche. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scarica molto velocemente (autonomia < 25 min). Per un normale utilizzo quotidiano, la modalità aspirazione e pulizia deve essere utilizzata con l'impostazione più bassa (icona con una goccia). L'autonomia di funzionamento è di circa 25 minuti.
Se la batteria ricaricabile ha raggiunto il termine del suo ciclo di vita, è necessario sostituirla con una batteria nuova. Non è necessario contattarci. La batteria agli ioni di litio (XV1797) è disponibile nel nostro shop online ed è facile da sostituire in autonomia.
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