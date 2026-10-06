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La batteria dell'aspirapolvere Philips AquaTrio si scarica velocemente

Se la batteria dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 7000 o 9000 si scarica troppo velocemente, leggere i seguenti consigli per risolvere il problema autonomamente.

AquaTrio 7000 e 9000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01, XW9385/01, XW9383/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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