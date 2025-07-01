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OneBlade 360 Connected non si associa al telefono

Se OneBlade 360 Connected* non si associa al dispositivo mobile, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.

Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di procedere con quello successivo.

*Queste informazioni si applicano solo a OneBlade 360 Connected. Gli utenti di altri modelli OneBlade possono aggiungere manualmente i propri dispositivi ai profili OneBlade, ma non possono connettersi tramite Bluetooth.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4631/65 , QP4530/30 .

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