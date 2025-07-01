OneBlade 360 Connected non si associa al telefono

Se il sistema operativo del dispositivo mobile è stato aggiornato dall'ultima associazione di OneBlade, questa potrebbe essere la causa del problema.
Per risolvere questo problema, provare a ripristinare la connessione tra OneBlade e l'app seguendo questi passaggi:
- Interrompere l'associazione a OneBlade: tenere premuto il pulsante di accensione di OneBlade per 10 secondi per ripristinare la connessione. L'anello luminoso inizia a lampeggiare in blu.
- Dissociare il dispositivo mobile: aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo mobile e selezionare OneBlade dall'elenco dei dispositivi associati. Toccare "Annulla associazione" o "Dimentica" per rimuovere OneBlade dall'elenco dei dispositivi associati.
Dopo aver dissociato OneBlade dal dispositivo mobile, provare a ristabilire la connessione.Nota:
Le istruzioni operative possono variare a seconda del dispositivo mobile utilizzato. Per informazioni, fare riferimento al manuale dell'utente relativo al dispositivo mobile.