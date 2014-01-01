Termini di ricerca
Se si utilizza per la prima volta il rasoio Philips, o se la testina è stata sostituita, tenere presente che la pelle ha bisogno di abituarsi alla (nuova) testina di rasatura. Ciò significa che all'inizio potrebbe irritarsi leggermente. Potrebbero essere necessarie due o tre settimane prima che la pelle si abitui al nuovo sistema di rasatura Philips. Per ridurre al minimo l'irritazione cutanea dopo la rasatura, è possibile utilizzare anche una crema/lozione a base di aloe vera, una crema idratante delicata o un dopobarba senza alcol. Inoltre, si consiglia di lasciar passare il tempo necessario affinché la pelle possa riposare tra una sessione e l'altra.
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per ottenere risultati ottimali con il rasoio Philips ed evitare fastidi e irritazioni.
