    Pelle irritata dopo l'utilizzo del rasoio Philips

    Pubblicato su 5 marzo 2025

    Se si utilizza per la prima volta il rasoio Philips, o se la testina è stata sostituita, tenere presente che la pelle ha bisogno di abituarsi alla (nuova) testina di rasatura. Ciò significa che all'inizio potrebbe irritarsi leggermente. Potrebbero essere necessarie due o tre settimane prima che la pelle si abitui al nuovo sistema di rasatura Philips. Per ridurre al minimo l'irritazione cutanea dopo la rasatura, è possibile utilizzare anche una crema/lozione a base di aloe vera, una crema idratante delicata o un dopobarba senza alcol. Inoltre, si consiglia di lasciar passare il tempo necessario affinché la pelle possa riposare tra una sessione e l'altra.

    Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per ottenere risultati ottimali con il rasoio Philips ed evitare fastidi e irritazioni.

    • Assicurarsi che la pelle sia pulita prima di utilizzare il rasoio Philips.  
    • Assicurarsi sempre che l'unità di rasatura sia completamente a contatto con la pelle.  
    • Applicare una leggera pressione e spostare l'unità di rasatura lentamente sulla pelle con movimenti circolari.  
    • Accorciare i peli lunghi o difficili da tagliare.  
    • Lasciar passare il tempo necessario affinché la pelle possa riposare tra una sessione e l'altra.
    • Quando si puliscono le testine di rasatura, la lama e il paralama, tenere presente che si tratta di set abbinati. Nel caso una lama non venisse inserita nella protezione corretta, potrebbero trascorrere alcune settimane prima di ottenere nuovamente risultati di rasatura ottimali.
