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Non riesco a configurare i miei dispositivi e l'app Philips Avent Baby Monitor+

Se non è possibile configurare il baby monitor connesso Philips Avent e l'app Philips Avent Baby Monitor+, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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