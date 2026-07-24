Non riesco a configurare i miei dispositivi e l'app Philips Avent Baby Monitor+
Se non è possibile configurare il baby monitor connesso Philips Avent e l'app Philips Avent Baby Monitor+, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Verificare di aver scelto l'SSID di una rete che supporta 2,4 GHz.
Verificare che il segnale Wi-Fi sia forte e stabile. Se il segnale è debole, spostare l'unità bambino in una posizione diversa, ma non oltre 1,5 metri dal bambino. In alternativa, effettuare il ripristino del router Wi-Fi.
Utilizzare un ripetitore Wi-Fi per ottenere un segnale più forte. Utilizzare lo stesso SSID (nome di rete) e la stessa password per il router e il ripetitore.
Utilizzare la stessa rete Wi-Fi per il dispositivo smart (telefono cellulare) e il baby monitor.
Controllare il LED sull'unità bambino. Se lampeggia in rosso (durante l'associazione dell'app e dell'unità bambino), l'SSID o la password Wi-Fi inseriti non sono corretti. Ripetere il processo di configurazione con la password corretta.
Se il LED sull'unità bambino diventa rosso fisso, il baby monitor è collegato al router Wi-Fi ma non a Internet. Verificare se si dispone dell'accesso a Internet utilizzando altre applicazioni come YouTube, Facebook e così via. Se le altre app non rispondono, correggere l'accesso a Internet. Se si dispone di un accesso a Internet funzionante, è possibile che il server sia temporaneamente non disponibile. Attendere 30 minuti e provare a eseguire nuovamente il processo di configurazione.
Assicurarsi che gli altri dispositivi non interferiscano con il baby monitor. Dispositivi quali microonde, computer portatili, ecc. possono interferire con il segnale Wi-Fi. Provare una posizione diversa o aumentare la distanza tra tali dispositivi e il baby monitor.
Tenere il dispositivo smart con il codice QR a una distanza adeguata dalla fotocamera del baby monitor. La distanza deve essere compresa tra cinque e 15 centimetri.
Se la fotocamera non è ancora in grado di leggere il codice QR, assicurarsi che l'illuminazione nella stanza sia sufficiente. Controllare la luminosità display e modificarla se necessario.
Se è attiva la modalità notte, disattivarla, regolare la luminosità display e riprovare.
Quando il baby monitor ha letto il codice QR, viene emesso un segnale acustico di conferma e il LED sull'unità bambino diventa bianco.
Il LED bianco indica che l'unità bambino è connessa al router Wi-Fi. Il baby monitor è pronto per la connessione all'app.
Il LED verde indica che l'unità bambino è pronta per essere connessa all'unità genitore.
È possibile che il bambino sia già monitorato da tre persone. L'app consente solo a tre persone/utenti di effettuare il monitoraggio contemporaneamente. Se si dispone dei diritti di amministratore, è possibile rimuovere l'accesso di uno degli utenti per effettuare il monitoraggio personalmente.
Sul baby monitor connesso Philips Avent Premium (SCD971, SCD973), i dati relativi al sonno verranno eliminati durante il ripristino. Se si desidera visualizzare i dati dopo il ripristino, eseguire degli screenshot dall'app poco prima dell'operazione.
Per ripristinare il dispositivo, seguire i passaggi riportati di seguito:
Sull'unità genitore, premere contemporaneamente il pulsante modalità e il pulsante per parlare per circa 10 secondi.
Quando il messaggio sullo schermo chiede conferma, toccare Continue (Continua).
Sull'unità bambino, premere il pulsante on/off per più di 10 secondi. Il LED lampeggia tra verde e arancione. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è completato quando il LED diventa verde fisso.
È necessario aggiornare tutte le impostazioni, inclusi l'SSID (nome di rete) del router Wi-Fi connesso, la password e gli utenti dell'app.
Ora è possibile associare nuovamente il baby monitor all'app.
Si riscontrano ancora problemi con la configurazione del baby monitor connesso Philips Avent? Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, contattare Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:SCD953/26 , SCD951/26 , SCD971/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›