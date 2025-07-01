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Quando si prova dolore o fastidio durante l'estrazione

Sebbene un certo fastidio all'inizio possa essere normale, l'uso del tiralatte non dovrebbe essere doloroso. Il dolore durante l'estrazione o il disagio è spesso causato da una errata coppa/flangia, tettarella o dimensione dell'inserto, dal posizionamento del tiralatte, dalle impostazioni di aspirazione o da componenti del tiralatte usurati.

Quando si usa il tiralatte, si dovrebbe avvertire una sensazione di estrazione ritmica. Non dovrebbe dare una sensazione di dolore, bruciore, pizzicore o fitte.

Il dolore e lo stress possono interferire con il riflesso di espulsione del latte (montata lattea), rendendo l'estrazione del latte meno efficace. Un'estrazione confortevole supporta il flusso del latte e l'esperienza di estrazione in generale.

In caso di dolore intenso, sanguinamento, pelle lesionata o segni di infezione, interrompere l'utilizzo del tiralatte e consultare un professionista sanitario.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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