Quando si prova dolore o fastidio durante l'estrazione
Sebbene un certo fastidio all'inizio possa essere normale, l'uso del tiralatte non dovrebbe essere doloroso. Il dolore durante l'estrazione o il disagio è spesso causato da una errata coppa/flangia, tettarella o dimensione dell'inserto, dal posizionamento del tiralatte, dalle impostazioni di aspirazione o da componenti del tiralatte usurati.
Quando si usa il tiralatte, si dovrebbe avvertire una sensazione di estrazione ritmica. Non dovrebbe dare una sensazione di dolore, bruciore, pizzicore o fitte.
Il dolore e lo stress possono interferire con il riflesso di espulsione del latte (montata lattea), rendendo l'estrazione del latte meno efficace. Un'estrazione confortevole supporta il flusso del latte e l'esperienza di estrazione in generale.
In caso di dolore intenso, sanguinamento, pelle lesionata o segni di infezione, interrompere l'utilizzo del tiralatte e consultare un professionista sanitario.
Un livello di aspirazione troppo elevato può causare fastidio, dolore al capezzolo e dolore durante l'estrazione. Per estrarre il latte in modo comodo ed efficiente, utilizzare il livello più alto che si trova confortevole. Per trovare il proprio livello di aspirazione ottimale, regolare l'aspirazione del gruppo motore fino a raggiungere il livello più alto che è possibile sopportare senza dolore, quindi abbassarlo di uno o due livelli.
Il livello di aspirazione ottimale varia a ogni sessione di estrazione e a seconda dell'ora (soprattutto tra il giorno e la notte), quindi assicurarsi di regolare le impostazioni se si avverte dolore o disagio.
Se l'aspirazione diventa dolorosa, ridurre immediatamente il livello di aspirazione.
Un posizionamento non corretto può causare disagio, dolore e una riduzione del flusso di latte.
Controllare che:
Il capezzolo sia al centro della coppa/flangia o della tettarella
La coppa/flangia o la tettarella del tiralatte si adatti comodamente al seno
Il tiralatte sia montato correttamente
Tutti i componenti del tiralatte siano collegati saldamente
Se si utilizza il nostro tiralatte a mani libere o completamente indossabile, assicurarsi che i vasetti per la raccolta siano posizionati correttamente all'interno del reggiseno prima di iniziare una sessione di estrazione.
Un posizionamento non corretto è una delle cause più comuni di dolore durante l'estrazione.
Controllare che:
Il capezzolo si muova liberamente durante l'estrazione
I componenti del tiralatte si adattino comodamente
Niente causi sfregamenti, pizzicori, rossore continuo o lasci il capezzolo insolitamente pallido dopo l'uso del tiralatte
Eventuali coppe/flange, tettarelle o inserti siano della dimensione corretta
Solo per tiralatte elettrici a mani libere indossabili Philips Avent Natural Care e tiralatte elettrici a mani libere Philips Avent
Le dimensioni della tettarella possono cambiare nel tempo. Se l'estrazione del latte risulta fastidiosa nonostante in precedenza la coppa fosse della misura giusta, controllare nuovamente le dimensioni della tettarella o dell'inserto.
Se la tettarella o l'inserto non si adatta correttamente, provare una misura diversa.