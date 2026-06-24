Assistenza Philips Il display del termometro da bagno e stanza Philips Avent lampeggia.

Se il display del termometro da bagno e stanza Philips Avent lampeggia, è necessario sostituire la batteria. Un display lampeggiante indica che la batteria è scarica e ciò può causare misurazioni inesatte. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per la sostituzione della batteria.

Istruzioni da seguire per sostituire la batteria Spingere con decisione per rimuovere l'unità di misurazione dall'alloggiamento in gomma (Fig.1) Assicurarsi che non vi siano gocce d'acqua sull'unità di misurazione e asciugarla con un tovagliolo di carta Rimuovere le 4 viti con un piccolo cacciavite e rimuovere il coperchio dell'alloggiamento della batteria (Fig.2) Estrarre con cautela le batterie scariche e inserire batterie nuove (due batterie a bottone LR44). Riavvitare le viti nell'alloggiamento della batteria per richiuderlo. Reinserire l'unità di misurazione all'interno dell'alloggiamento in gomma. Nota: se il display continua a lampeggiare dopo aver inserito nuove batterie, estrarre le batterie e inserirle nuovamente.