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Il display del termometro da bagno e stanza Philips Avent lampeggia.

Se il display del termometro da bagno e stanza Philips Avent lampeggia, è necessario sostituire la batteria. Un display lampeggiante indica che la batteria è scarica e ciò può causare misurazioni inesatte. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per la sostituzione della batteria.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCH480/00 , SCH480/20 .

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