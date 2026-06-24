Capelli incastrati nel Multistyler con spazzola riscaldata Philips

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Garanzia di 2 anni
Se i capelli restano incastrati o aggrovigliati nel Multistyler con spazzola riscaldata Philips, seguire i nostri consigli per trovare una soluzione.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHH811/00 , BHH814/00 .
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?
È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
Pulizia dello styler per capelli Philips