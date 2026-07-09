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Capelli incastrati nel Multistyler con spazzola riscaldata Philips

Se i capelli restano incastrati o aggrovigliati nel Multistyler con spazzola riscaldata Philips, seguire i nostri consigli per trovare una soluzione.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHH811/00 , BHH814/00 .

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