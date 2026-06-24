Assistenza Philips
Il termometro per bagno Philips Avent non mostra dati.
Il termometro per bagno Philips Avent è stato progettato per rendere la vita più semplice. Se non mostra i dati misurati, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
- Spingere con decisione per rimuovere l'unità di misurazione dall'alloggiamento in gomma (Fig.1)
- Assicurarsi che non vi siano gocce d'acqua sull'unità di misurazione e asciugarla con un tovagliolo di carta
- Rimuovere le 4 viti con un piccolo cacciavite e rimuovere il coperchio dell'alloggiamento della batteria (Fig.2)
- Estrarre con cautela le batterie scariche e inserire batterie nuove (due batterie a bottone LR44).
- Riavvitare le viti nell'alloggiamento della batteria per richiuderlo.
- Reinserire l'unità di misurazione all'interno dell'alloggiamento in gomma.
Nota: utilizzare solo le batterie consigliate e accertarsi di aver montato correttamente il dispositivo prima dell'uso.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›