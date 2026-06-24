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Il termometro per bagno Philips Avent non mostra dati.

Il termometro per bagno Philips Avent è stato progettato per rendere la vita più semplice. Se non mostra i dati misurati, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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