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Questo prodotto
i9000 Prestige
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
549,99 €
SH91
Testine di rasatura di ricambio
55,99 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
18,49 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
25,99 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
37,59 €
549,99 €
Tecnologia Lift&Cut a tripla azione
Lame Dual SteelPrecision
Testina di precisione flessibile a 360°
Sensore Pressure Guard
5 anni di garanzia****
Il sistema di rasatura brevettato Lift & Cut a tripla azione solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione fino a 0,00°mm dalla pelle, senza alcun rischio di tagli per una rasatura perfetta e duratura.
Testine completamente flessibili, più piccole e compatte, con schemi specifici per il trattamento della pelle che si adattano dinamicamente alle curve del viso. Contatto costante sulla pelle con una precisione maggiore del 20%* per catturare i peli più difficili sul collo e sotto il naso. Precisione ovunque.
Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 7 milioni di movimenti di taglio al minuto, per una rasatura efficace anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni.
4.4
su 5
2375
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Fran99
29/04/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo è il mio primo rasoio elettrico e mi trovo benissimo funziona perfettamente.
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-04-16
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-04-16
23/04/2026
Italia
Compratore verificato
Affidabile e confortevole
Rasoio Philips davvero ottimo: preciso, delicato sulla pelle e con una batteria che dura a lungo. Rasatura veloce e senza irritazioni. Consigliato!
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-03-09
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-03-09
GML001
17/04/2026
Italia
Compratore verificato
FUNZIONE AUTOPULIZIA ECCELLENTE
Pienamente soddisfatto dal prodotto specialmente dal sistema di autopulizia con vaschetta dedicata
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al modello precedente
rispetto al rivestimento senza perline
rispetto all'acqua nella cartuccia
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