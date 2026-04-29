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  • Rasatura precisa e duratura, comfort intelligente sulla pelle
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i9000 PrestigeRasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

XP9202/33

4.4
| (2375) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa e duratura, comfort intelligente sulla pelle
Philips i9000 Prestige, con sistema di rasatura Lift&Cut a tripla azione e testina compatta di precisione flessibile a 360°, taglia i peli a livello della pelle, anche nelle zone più difficili da radere. Dotato di intelligenza artificiale, SkinIQ rileva, guida e si adatta per un comfort intelligente sulla pelle.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

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Questo prodotto

i9000 Prestige Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

i9000 Prestige
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

549,99 €

  • SH91

    SH91
    Testine di rasatura di ricambio

    55,99 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    18,49 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    25,99 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    37,59 €

549,99 €

con tecnologia SkinIQ

Rasatura precisa e duratura, comfort intelligente sulla pelle

  • Tecnologia Lift&Cut a tripla azione

  • Lame Dual SteelPrecision

  • Testina di precisione flessibile a 360°

  • Sensore Pressure Guard

  • 5 anni di garanzia****

Rasatura in profondità con estrema precisione, risultati duraturi

Rasatura in profondità con estrema precisione, risultati duraturi

Il sistema di rasatura brevettato Lift & Cut a tripla azione solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione fino a 0,00°mm dalla pelle, senza alcun rischio di tagli per una rasatura perfetta e duratura.

Precisione, anche nelle zone più difficili da radere

Precisione, anche nelle zone più difficili da radere

Testine completamente flessibili, più piccole e compatte, con schemi specifici per il trattamento della pelle che si adattano dinamicamente alle curve del viso. Contatto costante sulla pelle con una precisione maggiore del 20%* per catturare i peli più difficili sul collo e sotto il naso. Precisione ovunque.

Efficace a ogni passata, anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni

Efficace a ogni passata, anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni

Le lame rotanti a 360° Dual SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 7 milioni di movimenti di taglio al minuto, per una rasatura efficace anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.4

su 5

2375

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

29/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto ottimo è il mio primo rasoio elettrico e mi trovo benissimo funziona perfettamente.

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-04-16

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-04-16

23/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Affidabile e confortevole

Rasoio Philips davvero ottimo: preciso, delicato sulla pelle e con una batteria che dura a lungo. Rasatura veloce e senza irritazioni. Consigliato!

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-03-09

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-03-09

17/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

FUNZIONE AUTOPULIZIA ECCELLENTE

Pienamente soddisfatto dal prodotto specialmente dal sistema di autopulizia con vaschetta dedicata

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto al modello precedente

  2. rispetto al rivestimento senza perline

  3. rispetto all'acqua nella cartuccia

  4. Previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto