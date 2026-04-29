i9000 Prestige

Ottimo. Da sempre ho utilizzato rasoi Philips, l'ultima volta ho voluto provare un Panasonic Top di gamma. Da subito, nonostante il Philips che sostituivo fosse "alla frutta" non mi è sembrato molto superiore. Nonostante ciò, dato il costo, l'ho utilizzato quotidianamente per 7 anni. Sono poi tornato al Philips e mi sono accorto eccome della differenza. Occorrono una decina di giorni per abituare la pelle al diverso tipo di rasatura (meglio se dopo si usa un'ottima crema). Anche la durata della carica è ottima, da nuovo riesco a fare più di un mese