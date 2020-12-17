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Fuori produzione
TAT2205WT/00
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Bluetooth®
Con custodia di ricarica compatta super pratica, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia improvvisa.
Mettiti in viaggio con più ricariche a portata di mano. Con una sola ricarica ottieni fino a 4 ore di riproduzione, oltre a 8 ore aggiuntive tramite una custodia completamente carica. Una ricarica rapida di 15 minuti con la custodia ti offre 1 ora di riproduzione. La ricarica completa della custodia richiede 2 ore tramite USB-C.
I driver al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente, mentre il design leggero dall'aderenza perfetta ti consente di ascoltare la tua musica con il massimo comfort. I morbidi cuscinetti intercambiabili assicurano una vestibilità confortevole.
3.6
su 5
32
Recensioni
ScorpioMax76
17/12/2020
Italia
Ottima ricezione e suono ben bilanciato
Ho comprato queste cuffie convinto di usarle come semplici auricolari per lo smartphone, sono invece delle fantastiche cuffie che permettono una magnifica ricezione della musica e del suono. le ho provate anche con la PS4 e sono perfette anche per i video giochi.
Pro
dimensioni, ricezione e bilanciatura suono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless
Sì, consiglio questo prodotto
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FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
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Strukka
01/01/2022
Portugal
Compratore verificato
Produto excelente
Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True