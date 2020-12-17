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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Bluetooth®
Con custodia di ricarica compatta super pratica, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia improvvisa.
Mettiti in viaggio con più ricariche a portata di mano. Con una sola ricarica ottieni fino a 4 ore di riproduzione, oltre a 8 ore aggiuntive tramite una custodia completamente carica. Una ricarica rapida di 15 minuti con la custodia ti offre 1 ora di riproduzione. La ricarica completa della custodia richiede 2 ore tramite USB-C.
I driver al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente, mentre il design leggero dall'aderenza perfetta ti consente di ascoltare la tua musica con il massimo comfort. I morbidi cuscinetti intercambiabili assicurano una vestibilità confortevole.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
ScorpioMax76
17/12/2020
Italia
Ottima ricezione e suono ben bilanciato
Ho comprato queste cuffie convinto di usarle come semplici auricolari per lo smartphone, sono invece delle fantastiche cuffie che permettono una magnifica ricezione della musica e del suono. le ho provate anche con la PS4 e sono perfette anche per i video giochi.
Pro
dimensioni, ricezione e bilanciatura suono
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Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless
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Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless
gorilla 27
12/06/2020
Italia
Buona funzionalità
Con il manualetto in dotazione non sono spiegate tutte le funzionalità occorre scaricare il manuale utente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless
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