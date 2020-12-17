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Fuori produzione

2000 seriesCuffie in ear True Wireless

TAT2205BK/00

4.5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
Blu
Blu
Rosso
Rosso
White
White
Sempre pronte!
Nulla è meglio di un paio di cuffie True Wireless con custodia di ricarica da riporre comodamente nella tasca dei tuoi jeans slim-fit preferiti. Queste cuffie in ear resistenti agli schizzi d'acqua e al sudore offrono un suono straordinario e fino a 12 ore di riproduzione.
Vedi tutti i vantaggi

Sempre pronte!

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Bluetooth®

Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4

Con custodia di ricarica compatta super pratica, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia improvvisa.

Custodia di ricarica super compatta fino a 12 ore di riproduzione

Mettiti in viaggio con più ricariche a portata di mano. Con una sola ricarica ottieni fino a 4 ore di riproduzione, oltre a 8 ore aggiuntive tramite una custodia completamente carica. Una ricarica rapida di 15 minuti con la custodia ti offre 1 ora di riproduzione. La ricarica completa della custodia richiede 2 ore tramite USB-C.

Comfort garantito e massima sicurezza

I driver al neodimio da 6 mm offrono un audio eccellente, mentre il design leggero dall'aderenza perfetta ti consente di ascoltare la tua musica con il massimo comfort. I morbidi cuscinetti intercambiabili assicurano una vestibilità confortevole.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

17/12/2020

Italia

Italia

Ottima ricezione e suono ben bilanciato

Ho comprato queste cuffie convinto di usarle come semplici auricolari per lo smartphone, sono invece delle fantastiche cuffie che permettono una magnifica ricezione della musica e del suono. le ho provate anche con la PS4 e sono perfette anche per i video giochi.

Pro

dimensioni, ricezione e bilanciatura suono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAT2205BK Cuffie in ear True Wireless

Sì, consiglio questo prodotto

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12/06/2020

Italia

Italia

Buona funzionalità

Con il manualetto in dotazione non sono spiegate tutte le funzionalità occorre scaricare il manuale utente.

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