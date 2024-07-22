Altri articoli in confezione
- Cavo di alimentazione CA
- Guida rapida
- Certificato di garanzia
TAR2509/10
La compagna d'ascolto classica
Ami la radio? Dalla cucina al garage al giardino, con questa radio analogica FM/AM portatile potrai ascoltare le tue stazioni preferite ovunque. Facile da sintonizzare, offre un audio eccellente, funziona mediante alimentazione CA o a batteria ed è dotata di una pratica spia LED.Scopri tutti i vantaggi
Radio FM/AM portatile
La sintonizzazione analogica di questa radio FM/AM portatile ti consente di trovare facilmente le tue stazioni preferite. Basta ruotare la rotellina di sintonizzazione laterale e l'ampio pannello ti mostrerà man mano le varie frequenze su cui ti sintonizzi. La spia LED si accende quando il segnale è forte.
Ascolta la musica al meglio con la modalità Musica. Passa alla modalità News quando ascolti il telegiornale o i tuoi programmi e show radiofonici preferiti. Un altoparlante da 3,5" assicura un audio nitido per qualsiasi contenuto.
Non avrai nessuna difficoltà a regolare il volume su questa radio. Oltre a una manopola del volume grande, la radio è dotata di interruttori posizionati sulla parte superiore per passare dai segnali FM/AM alle modalità audio. È inoltre disponibile una porta per cuffie per un'esperienza di ascolto privato.
Ovunque desideri ascoltare i contenuti, potrai portare la radio con te. Collega la radio a una presa a muro o inserisci due batterie D ed esci. È perfetta per farti compagnia mentre sorseggi un bicchiere di vino sul terrazzo o per un picnic in giardino.
