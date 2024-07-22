Termini di ricerca

      La compagna d'ascolto classica

      Ami la radio? Dalla cucina al garage al giardino, con questa radio analogica FM/AM portatile potrai ascoltare le tue stazioni preferite ovunque. Facile da sintonizzare, offre un audio eccellente, funziona mediante alimentazione CA o a batteria ed è dotata di una pratica spia LED.

      Scopri tutti i vantaggi

      Radio FM/AM portatile
      Radio FM/AM portatile

      La compagna d'ascolto classica

      • FM/AM
      • Sintonizzazione analogica
      • Alimentazione con batteria o CA
      Design classico, ricezione cristallina, sintonizzazione semplice

      La sintonizzazione analogica di questa radio FM/AM portatile ti consente di trovare facilmente le tue stazioni preferite. Basta ruotare la rotellina di sintonizzazione laterale e l'ampio pannello ti mostrerà man mano le varie frequenze su cui ti sintonizzi. La spia LED si accende quando il segnale è forte.

      Scegli tra la modalità News e Musica. Controllo tono

      Ascolta la musica al meglio con la modalità Musica. Passa alla modalità News quando ascolti il telegiornale o i tuoi programmi e show radiofonici preferiti. Un altoparlante da 3,5" assicura un audio nitido per qualsiasi contenuto.

      Comandi semplici. Manopola del volume grande

      Non avrai nessuna difficoltà a regolare il volume su questa radio. Oltre a una manopola del volume grande, la radio è dotata di interruttori posizionati sulla parte superiore per passare dai segnali FM/AM alle modalità audio. È inoltre disponibile una porta per cuffie per un'esperienza di ascolto privato.

      Scegli la posizione che preferisci

      Ovunque desideri ascoltare i contenuti, potrai portare la radio con te. Collega la radio a una presa a muro o inserisci due batterie D ed esci. È perfetta per farti compagnia mentre sorseggi un bicchiere di vino sul terrazzo o per un picnic in giardino.

      Specifiche tecniche

      • Audio

        Potenza in uscita (RMS)
        300 mW
        Sistema audio
        Mono
        Funzioni audio avanzate
        controllo tono
        Controllo del volume
        rotatorio (analogico)

      • Altoparlanti

        Diametro del driver full range
        3,5"
        Numero di driver full range
        1

      • Connettività

        Bluetooth
        No
        Uscita audio/video
        Cuffia (3,5 mm)
        Ingresso audio
        No

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        Bande sintonizzatore
        • FM
        • AM
        RDS
        No

      • Assorbimento

        Tipo di batteria
        D (LR20)
        Voltaggio della batteria
        1.5  V
        Alimentazione
        • 220-240 V
        • 50/60 Hz
        Numero di batterie
        2

      • Dimensioni dell'imballo

        Altezza
        19.3  cm
        Tipo di imballaggio
        Confezione
        Tipo di posizionamento sullo scaffale
        Orizzontale
        Larghezza
        29  cm
        Profondità
        9.3  cm
        Numero di prodotti inclusi
        1
        Peso lordo
        1.1  Kg
        Peso netto
        0.885  Kg
        Tara
        0.215  Kg

      • Dimensioni del prodotto

        Altezza
        14.95  cm
        Larghezza
        21  cm
        Profondità
        6.63  cm
        Peso
        0.668  Kg

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Cavo di alimentazione CA
        • Guida rapida
        • Certificato di garanzia

      • Sveglia

        N. di sveglie
        No
        Snooze (sveglia ripetuta)
        No

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Cavo di alimentazione CA
      • Guida rapida
      • Certificato di garanzia
