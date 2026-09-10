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Moving SoundAltoparlante wireless

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
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Yellow
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The Roller

Un’icona rinasce. The Roller offre un autentico audio stereo e una connettività impeccabile nel suo inconfondibile stile anni ’80. È audace, potente e offre bassi profondi e ben definiti, incisivi ma sempre controllati.

Vedi tutti i vantaggi

The Roller

  • Audio d’impatto. Look rétro

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Fino a 24 ore di riproduzione

  • IP67 resistente alla polvere/impermeabile

Un'icona anni 80 di nuova concezione

Un'icona anni 80 di nuova concezione

The Roller potrebbe sembrare un modello arrivato direttamente dell'era dei mixtape, ma è stato riprogettato per offrire una potenza massima di 120 W (60 W RMS) e bassi più profondi che mai. Quando sei in giro, puoi attivare la modalità Moving Sound per mantenere i bassi potenti e il suono nitido all'aria aperta.

Acustica di nuova generazione. Sistema stereo attivo bidirezionale

Acustica di nuova generazione. Sistema stereo attivo bidirezionale

Due driver da 3,5", tweeter dedicati e un crossover attivo lavorano insieme per separare con precisione gli alti e i bassi. I radiatori passivi gemelli rendono i bassi più profondi. Il risultato? Un audio stereo autentico dotato di una profondità potente e di dettagli nitidi e cristallini.

Connettività Bluetooth® multipoint e radio USB

Connettività Bluetooth® multipoint e radio USB

Il Bluetooth® 6.0 consente lo streaming senza fastidiose interruzioni del suono e permette di collegare The Roller a 2 dispositivi contemporaneamente. Puoi anche collegare un dispositivo esterno tramite la porta USB-C e ascoltare la musica in questo modo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.9

su 5

19

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

10/09/2026

France

France

Je m’en passe plus!

Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.

Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-06

06/09/2026

France

France

Un son puissant et équilibré

Aujourd'hui, j'ai mis l'ambiance dans le quartier lors d'un barbecue entre amis. Avec le Roller de Philips, nous avons profité d'un son stéréo puissant et équilibré en extérieur. La poignée le rend super facile à le déplacer d'une pièce à l'autre. Il est vraiment léger. Son point fort est la connexion Bluetooth instantanée et la possibilité d'appairer plusieurs enceintes. Son style rétro fait clairement son petit effet.

Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-04

Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil

Date of Use 2026-09-04

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

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Esclusioni di responsabilità

  1. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio denominativo e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

  2. La classificazione IP67 indica che il driver dell'altoparlante è a tenuta di polvere e può essere immerso fino a 30 minuti a una profondità massima di 1 m.