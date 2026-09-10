Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
The Roller
Un'icona rinasce. The Roller offre un audio stereo autentico e una connettività senza interruzioni, oltre a un inconfondibile stile anni '80. È audace, potente e offre quel tipo di bassi profondi e ben definiti che colpiscono forte e chiaro.
Audio straordinario. Stile rétro
120 W MAX (60 W RMS)
Fino a 24 ore di riproduzione
IP67: resistente alla polvere e all'acqua
The Roller potrebbe sembrare un modello arrivato direttamente dell'era dei mixtape, ma è stato riprogettato per offrire una potenza massima di 120 W (60 W RMS) e bassi più profondi che mai. Quando sei in giro, puoi attivare la modalità Moving Sound per mantenere i bassi potenti e il suono nitido all'aria aperta.
Due driver da 3,5", tweeter dedicati e un crossover attivo lavorano insieme per separare con precisione gli alti e i bassi. I radiatori passivi gemelli rendono i bassi più profondi. Il risultato? Un audio stereo autentico dotato di una profondità potente e di dettagli nitidi e cristallini.
Il Bluetooth® 6.0 consente lo streaming senza fastidiose interruzioni del suono e permette di collegare The Roller a 2 dispositivi contemporaneamente. Puoi anche collegare un dispositivo esterno tramite la porta USB-C e ascoltare la musica in questo modo.
4.9
su 5
19
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
NadirC
10/09/2026
France
Parte della promozione
Je m’en passe plus!
Le son est juste excellent, surtout les basses comme j’adore! Il est léger et se déplace facilement. Les leds qui s’agitent en même temps que le son c’est magique! J’adore! Et la batterie tient longtemps.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-06
LebnaA
06/09/2026
France
Parte della promozione
Un son puissant et équilibré
Aujourd'hui, j'ai mis l'ambiance dans le quartier lors d'un barbecue entre amis. Avec le Roller de Philips, nous avons profité d'un son stéréo puissant et équilibré en extérieur. La poignée le rend super facile à le déplacer d'une pièce à l'autre. Il est vraiment léger. Son point fort est la connexion Bluetooth instantanée et la possibilité d'appairer plusieurs enceintes. Son style rétro fait clairement son petit effet.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-04
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-09-04
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Parte della promozione
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
La classificazione IP67 indica che il driver dell'altoparlante è a tenuta stagna antipolvere e può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità massima di 1 m.