Robuste, resistenti e pieghevoli

Realizzate con materiali resistenti e atossici, queste cuffie sono progettate per sopportare l'intenso uso quotidiano da parte dei bambini. Quando non vengono utilizzate, possono essere ripiegate in piano per riporle facilmente in un cassetto. Oppure possono essere appiattite e ripiegate verso l'interno, formando un insieme compatto che entra facilmente in tasche e borse.