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Garanzia di 2 anni
Nuova
TAK6000PK/00
Un look che amano. Un audio di cui puoi fidarti.
Scopri le cuffie progettate per un ascolto sicuro e per cambiare spesso stile. I display ePaper sui padiglioni consentono ai bambini di utilizzare foto per creare un look personalizzato facile da cambiare. I limiti del volume proteggono le orecchie dei più piccoli a casa e in viaggio.
Cuffie wireless on-ear
Volume limitato a 85 dB
Display ePaper personalizzabile
Resistenti e pieghevoli
Realizzate con materiali resistenti e atossici, queste cuffie sono progettate per sopportare l'intenso uso quotidiano da parte dei bambini. Quando non vengono utilizzate, possono essere ripiegate in piano per riporle facilmente in un cassetto. Oppure possono essere appiattite e ripiegate verso l'interno, formando un insieme compatto che entra facilmente in tasche e borse.
La nostra app complementare consente di impostare limiti al tempo di ascolto, evitando che i bambini ascoltino troppo a lungo. È inoltre possibile utilizzare l'app per passare dall'impostazione predefinita, che limita il volume a 75 dB, alla modalità viaggio, che limita il volume a 85 dB.
Dal divertimento del fine settimana ai compiti, queste cuffie non si fermano mai grazie a un'autonomia di riproduzione fino a 45 ore con una ricarica completa (che richiede 2 ore tramite USB-C). Un pulsante BT dedicato sulle cuffie consente ai bambini di associarle facilmente ai propri dispositivi, mentre la connettività multipoint permette di collegarle a più dispositivi contemporaneamente.
Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità alle norme EN 50332 per un ascolto sicuro.