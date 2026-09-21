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Nuova

Cuffie wireless on-ear per bambini

TAK6000PK/00

Disponibile in

Blue
Blue
Pink
Pink

Un look che amano. Un audio di cui puoi fidarti.

Scopri le cuffie progettate per un ascolto sicuro e per cambiare spesso stile. I display ePaper sui padiglioni consentono ai bambini di utilizzare foto per creare un look personalizzato facile da cambiare. I limiti del volume proteggono le orecchie dei più piccoli a casa e in viaggio.

Vedi tutti i vantaggi

Un look che amano. Un audio di cui puoi fidarti.

  • Cuffie wireless on-ear

  • Volume limitato a 85 dB

  • Display ePaper personalizzabile

  • Resistenti e pieghevoli

Robuste, resistenti e pieghevoli

Realizzate con materiali resistenti e atossici, queste cuffie sono progettate per sopportare l'intenso uso quotidiano da parte dei bambini. Quando non vengono utilizzate, possono essere ripiegate in piano per riporle facilmente in un cassetto. Oppure possono essere appiattite e ripiegate verso l'interno, formando un insieme compatto che entra facilmente in tasche e borse.

App Philips Headphones con controlli parentali

La nostra app complementare consente di impostare limiti al tempo di ascolto, evitando che i bambini ascoltino troppo a lungo. È inoltre possibile utilizzare l'app per passare dall'impostazione predefinita, che limita il volume a 75 dB, alla modalità viaggio, che limita il volume a 85 dB.

Lunga durata della batteria e semplici connessioni wireless

Dal divertimento del fine settimana ai compiti, queste cuffie non si fermano mai grazie a un'autonomia di riproduzione fino a 45 ore con una ricarica completa (che richiede 2 ore tramite USB-C). Un pulsante BT dedicato sulle cuffie consente ai bambini di associarle facilmente ai propri dispositivi, mentre la connettività multipoint permette di collegarle a più dispositivi contemporaneamente.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Guida rapida

  • PDF file, 4.1 MB
  • 27 August 2026

Dichiarazione di conformità UE

  • PDF file, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Esclusioni di responsabilità

  1. Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità alle norme EN 50332 per un ascolto sicuro.