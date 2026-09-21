ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
  • Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.

Nuova

Cuffie wireless on-ear per bambini

TAK6000BL/00

Disponibile in

Blue
Blue
Pink
Pink

Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.

Scopri le cuffie progettate per un ascolto sicuro e per cambiare regolarmente stile. I display ePaper sui padiglioni consentono ai bambini di utilizzare foto per creare un look personalizzato facile da cambiare. I limiti del volume proteggono le orecchie dei più piccoli a casa e in viaggio.

Vedi tutti i vantaggi

Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.

  • Cuffie wireless on-ear

  • Volume limitato a 85 dB

  • Display ePaper personalizzabile

  • Resistenti e pieghevoli

Un nuovo look ogni volta che lo desiderano

Un nuovo look ogni volta che lo desiderano

Dalle foto di famiglia o degli animali domestici alle istantanee delle loro opere d'arte, i display ePaper sui padiglioni offrono ai bambini un modo divertente per personalizzare le cuffie senza usare adesivi. Basta scegliere una foto salvata su un dispositivo mobile e caricarla sul display tramite la nostra app complementare. Dopo il caricamento, l'immagine rimane visibile anche quando le cuffie sono spente.

Sempre sicure, sempre divertenti. Limiti del volume per casa e viaggio*

Sempre sicure, sempre divertenti. Limiti del volume per casa e viaggio*

Progettate appositamente per offrire una maggiore sicurezza alle orecchie dei più giovani, queste cuffie hanno un volume limitato a 75 dB per l'ascolto a casa o durante lo studio. Per l'ascolto in ambienti più rumorosi fuori casa, i genitori possono utilizzare l'App Philips Headphones per impostare il limite del volume della modalità viaggio a 85 dB.*

Comode, facili da usare e adatte ai bambini

Comode, facili da usare e adatte ai bambini

I grandi pulsanti di controllo rotondi nella parte inferiore dei padiglioni consentono ai bambini di utilizzare facilmente queste cuffie, mentre i puntini sul retro dell'archetto li aiutano a capire in che verso indossarle. L'archetto imbottito è facilmente regolabile, mentre i padiglioni più piccoli, dotati di morbidi cuscinetti in schiuma a memoria di forma, si adattano delicatamente alle orecchie in crescita per offrire una vestibilità confortevole.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Guida rapida

  • PDF file, 4.1 MB
  • 27 August 2026

Dichiarazione di conformità UE

  • PDF file, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.