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Garanzia di 2 anni
Nuova
TAK6000BL/00
Un look che adoreranno. Un audio di cui ti puoi fidare.
Scopri le cuffie progettate per un ascolto sicuro e per cambiare regolarmente stile. I display ePaper sui padiglioni consentono ai bambini di utilizzare foto per creare un look personalizzato facile da cambiare. I limiti del volume proteggono le orecchie dei più piccoli a casa e in viaggio.
Cuffie wireless on-ear
Volume limitato a 85 dB
Display ePaper personalizzabile
Resistenti e pieghevoli
Dalle foto di famiglia o degli animali domestici alle istantanee delle loro opere d'arte, i display ePaper sui padiglioni offrono ai bambini un modo divertente per personalizzare le cuffie senza usare adesivi. Basta scegliere una foto salvata su un dispositivo mobile e caricarla sul display tramite la nostra app complementare. Dopo il caricamento, l'immagine rimane visibile anche quando le cuffie sono spente.
Progettate appositamente per offrire una maggiore sicurezza alle orecchie dei più giovani, queste cuffie hanno un volume limitato a 75 dB per l'ascolto a casa o durante lo studio. Per l'ascolto in ambienti più rumorosi fuori casa, i genitori possono utilizzare l'App Philips Headphones per impostare il limite del volume della modalità viaggio a 85 dB.*
I grandi pulsanti di controllo rotondi nella parte inferiore dei padiglioni consentono ai bambini di utilizzare facilmente queste cuffie, mentre i puntini sul retro dell'archetto li aiutano a capire in che verso indossarle. L'archetto imbottito è facilmente regolabile, mentre i padiglioni più piccoli, dotati di morbidi cuscinetti in schiuma a memoria di forma, si adattano delicatamente alle orecchie in crescita per offrire una vestibilità confortevole.
Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.