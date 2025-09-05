Termini di ricerca
TAH7508WT/97
Immergiti e via
Che sia a lavoro o in sessione di gaming, con queste cuffie wireless dotate di cancellazione del rumore, le tue giornate scorreranno in tutta tranquillità! La cancellazione adattiva del rumore e il confortevole fit over ear ti consentono di immergerti completamente nelle tue attività. Scopri un audio ricco di dettagli. Inoltre, ti consentono di attivare un'impostazione per una latenza ridotta, ideale per giochi e film.Scopri tutti i vantaggi
Cuffie over-ear wireless
La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.
I supporti dei cuscinetti rotondi e la struttura elegante conferiscono a queste cuffie over-ear uno stile distintivo. I cuscinetti in memory foam dei padiglioni auricolari assicurano il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto; inoltre, si ripiegano e ruotano verso l'interno per poter riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa.
I driver da 40 mm offrono un audio ricco e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over ear. Sfrutta al massimo la potenza dei bassi dinamici senza alzare il volume, attivandoli dal tramite il pulsante multifunzione o dall'app Philips Headphones.
Anche con la cancellazione del rumore attivata, l'ascolto è garantito per più di una giornata. Una ricarica completa richiede solo 2 ore tramite USB-C, mentre una ricarica rapida di 15 minuti ti offre 3 ore aggiuntive. Puoi anche utilizzare un cavo USB-C per collegare qualsiasi dispositivo smart dotato di porta USB-C.
La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.
La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.
Hai mai dimenticato di spegnere le cuffie? Imposta un timer sull'app in modo che si spegnino automaticamente. L'app consente anche di gestire i dispositivi collegati o di disattivare la cancellazione adattiva del rumore e di assumere il comando dei livelli. Inoltre, è disponibile anche una gamma di stili audio predefiniti: "Voice" è ideale per i podcast!
Dalla musica ai podcast, queste cuffie wireless valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver di grandi dimensioni ottimizzati per il Philips sound.
