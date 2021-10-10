Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWV5431/00
TV in alta definizione superiore
Prova un'esperienza TV ad alta definizione superiore. Consente di collegare i tuoi dispositivi mobili direttamente a TV, proiettore o display mobile. Compatibile con una porta USB-C 3.1 che supporta la modalità alternativa Display Port.
4K a 60 Hz
Velocità elevata
1,5 m
Rilassati e prova un'esperienza visiva superiore con video da 60 fotogrammi al secondo. In questo modo le immagini televisive saranno molto più fluide.
Il rivestimento in metallo con finitura intrecciata protegge il cavo aumentandone la durata.