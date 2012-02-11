Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
240 ml
Per conservare e trasportare in tutta sicurezza
Conserva il prezioso latte materno o la pappa nei vasetti di conservazione del latte materno Philips Avent. Puoi conservare la pappa in frigo o nel freezer.
La soluzione perfetta quando sei fuori casa. Puoi portare con te la pappa del tuo bimbo quando esci
3.9
su 5
10
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
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25/09/2011
España
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Schu
08/10/2014
Deutschland
Compratore verificato
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
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Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.