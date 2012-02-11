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  • Sistema di conservazione semplice Philips Avent
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Fuori produzione

Philips Avent VIAVasetti di ricambio Avent

SCF616/10

3.9
| (10) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Sistema di conservazione semplice Philips Avent
Il sistema di conservazione Philips Avent è versatile e consente di risparmiare spazio; è stato pensato per crescere con il tuo bimbo. Ti permette di usare lo stesso vasetto per conservare il tuo latte e successivamente nutrire il tuo piccolo. È compatibile con tutti i tiralatte e le tettarelle Philips Avent.
Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

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Vasetti di ricambio per la conservazione del latte (nessun coperchio incluso)

Sistema di conservazione semplice Philips Avent

  • 240 ml

Sistema avvitabile a prova di perdite

Sistema avvitabile a prova di perdite

Per conservare e trasportare in tutta sicurezza

Conserva la pappa del tuo bimbo

Conserva il prezioso latte materno o la pappa nei vasetti di conservazione del latte materno Philips Avent. Puoi conservare la pappa in frigo o nel freezer.

Porta con te la pappa del tuo bimbo quando sei fuori casa

La soluzione perfetta quando sei fuori casa. Puoi portare con te la pappa del tuo bimbo quando esci

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

10

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

3

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

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Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Sì, consiglio questo prodotto

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25/09/2011

España

España

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Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

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08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 