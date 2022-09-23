Sono stata fortunata a testare sterilizzatore philips avent scf291/00. Ho una bambina piccolina e mi stata un grande aiuto questo sterilizzatore philips avent scf291/00. E molto facile di utilizare e molto capiente. Ha 2 piani che si puo usare insieme o separato. Quello grande dove si mette fino a 6 biberon (o cose grande) e l'altro di sopra dove si mette cose piccole. Mi piace questo sterilizzatore perche e veloce, in 10 minutti hai biberon sterilizzati. Metti tutto quello che hai da sterilizzare, schiacci pulsante on e alla fine (dopo 10minutti) si spegne da solo (se non apri coperchio, le cose rimangono sterilizzati per 24 ore). Ti serve solo 130ml di aqua. E facile da trasportare, ha solo 2,300 kg. L'unica cosa che non mi piace e cavo dell alimentazione peche ha solo 30cm. Sono rimasta sodisfatta di questo sterilizzatore philips avent scf291/00. L'ho consigliato a tutte le mie amiche che hanno bambini piccoli e la mia amica che e incinta. Metto 5 stelle perche sono rimasta sodisfatta, e un grande aiuto.