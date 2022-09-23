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Garanzia di 2 anni
Sterilizzatore per biberon
Advanced
Sterilizing is gentle, effective and chemical-free with Philips Avent. Every sterilizer uses the power of pure steam – nothing more, nothing less – to kill 99.9% of harmful germs*.
Experience speed and safety with the sterilizing cycle lasting just 10 minutes, after which the sterilizer automatically turns itself off.
Our new drip tray protects the heating plate from milk droplets, reducing the chance of unpleasant odors.
4.7
su 5
148
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
Rovaniemi
23/09/2022
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Qualità materiali gradevole aspetto ottima funzione
Pro
Bello solido qualità
Contro
Deposito calcare e minerali/impurità in quantità elevata nonostante accurata pulizia quotidiana
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF291/00 Sterilizzatore per biberon
Sì, consiglio questo prodotto
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Kat91
02/11/2021
Italia
Parte della promozione
Sterilizzatore SCF/29100
Ho ricevuto lo sterilizzatore dalla sezione tester. Grazie a questo prodotto, ho potuto provare la stupenda sensazione di sterilizzare gli oggetti da papà a ciucci del mio bambino in pochi minuti. Facile da usare, e proprio ecologico! Non è difficile assolutamente il suo utilizzo, anzi penso sia facile per permettere il riutilizzo veloce dei prodotti del proprio bambino in pochi minuti. Consigliatissimo!!!!
Pro
Utilizzo ecologico e rapido di sterilizzaZione
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Turire79
01/11/2021
Italia
Parte della promozione
Facile, intuitivo e molto capiente
Le istruzioni sono molto intuitive, il prodotto è ingombrante ma molto capiente a differenza di altri articoli simili
Pro
capiente
Contro
ingombrante
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente.
Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove