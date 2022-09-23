ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti
  • Sterilizza e riponi in pochi minuti

Philips AventSterilizzatore per biberon

SCF291/00

4.7
| (148) Recensioni | 99% di utenti consiglia questo prodotto
Sterilizza e riponi in pochi minuti
Sterilizza fino a sei biberon, accessori inclusi, in soli 10 minuti. Sottile ma spazioso, lo sterilizzatore per biberon Advanced elimina il 99,9% dei germi* in modo veloce ed efficiente, per la massima tranquillità a ogni poppata.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Sterilizza in soli 10 minuti

Sterilizza e riponi in pochi minuti

  • Sterilizzatore per biberon

  • Advanced

Say goodbye to harmful bacteria

Say goodbye to harmful bacteria

Sterilizing is gentle, effective and chemical-free with Philips Avent. Every sterilizer uses the power of pure steam – nothing more, nothing less – to kill 99.9% of harmful germs*.

A sterilizing cycle lasts just 10 minutes

A sterilizing cycle lasts just 10 minutes

Experience speed and safety with the sterilizing cycle lasting just 10 minutes, after which the sterilizer automatically turns itself off.

Designed to reduce the chance of unpleasant odors

Designed to reduce the chance of unpleasant odors

Our new drip tray protects the heating plate from milk droplets, reducing the chance of unpleasant odors.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.7

su 5

148

Recensioni

99%

di utenti consiglia questo prodotto

23/09/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Qualità materiali gradevole aspetto ottima funzione

Pro

Bello solido qualità

Contro

Deposito calcare e minerali/impurità in quantità elevata nonostante accurata pulizia quotidiana

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF291/00 Sterilizzatore per biberon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF291/00 Sterilizzatore per biberon

02/11/2021

Italia

Italia

Sterilizzatore SCF/29100

Ho ricevuto lo sterilizzatore dalla sezione tester. Grazie a questo prodotto, ho potuto provare la stupenda sensazione di sterilizzare gli oggetti da papà a ciucci del mio bambino in pochi minuti. Facile da usare, e proprio ecologico! Non è difficile assolutamente il suo utilizzo, anzi penso sia facile per permettere il riutilizzo veloce dei prodotti del proprio bambino in pochi minuti. Consigliatissimo!!!!

Pro

Utilizzo ecologico e rapido di sterilizzaZione

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF291/00 Sterilizzatore per biberon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF291/00 Sterilizzatore per biberon

01/11/2021

Italia

Italia

Facile, intuitivo e molto capiente

Le istruzioni sono molto intuitive, il prodotto è ingombrante ma molto capiente a differenza di altri articoli simili

Pro

capiente

Contro

ingombrante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF291/00 Sterilizzatore per biberon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF291/00 Sterilizzatore per biberon

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente.

  2. Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove