Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF615/10
Sistema di conservazione semplice Philips Avent
Il sistema di conservazione Philips Avent è versatile e consente di risparmiare spazio; è stato pensato per crescere con il tuo bimbo. Ti permette di usare lo stesso vasetto per conservare il tuo latte e successivamente allattare il tuo piccolo. È compatibile con tutti i tiralatte e le tettarelle Philips Avent.
180 ml
Per conservare e trasportare in tutta sicurezza
Conserva il prezioso latte materno o la pappa nei vasetti di conservazione del latte materno Philips Avent. Puoi conservare la pappa in frigo o nel freezer.
La soluzione perfetta quando sei fuori casa. Puoi portare con te la pappa del tuo bimbo quando esci
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.