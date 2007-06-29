Sistema di conservazione semplice Philips Avent

Il sistema di conservazione Philips Avent è versatile e consente di risparmiare spazio; è stato pensato per crescere con il tuo bimbo. Ti permette di usare lo stesso vasetto per conservare il tuo latte e successivamente allattare il tuo piccolo. È compatibile con tutti i tiralatte e le tettarelle Philips Avent.