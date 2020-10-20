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SCF615/10
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Posso scaldare i vasetti Philips Avent nel microonde?
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Devo sterilizzare coperchi, vasetti e adattatori?
Dopo un determinato numero di utilizzi, devo sostituire vasetti e adattatori?
Di quale materiale sono realizzati i vasetti Philips AVENT?
I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?
Come pulire e sterilizzare i vasetti Philips Avent
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