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Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care: indossabile a mani libere
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Istruzioni d'uso
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Precisione/Misure (1)
Latte (1)
Parti e accessori (1)
Pulizia e manutenzione (1)
È possibile estrarre il latte da un lato e allattare al seno dall'altro?
Come si conserva il latte materno estratto?
Con quale frequenza è necessario sostituire le parti del tiralatte?
Come pulire e disinfettare il tiralatte Philips Avent?
Come ricaricare il tiralatte elettrico Philips Avent?
Natural Care HandsfreeWearableParacapezzolo da 27 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserto da 15 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserto da 17 mm
Natural Care HandsfreeWearablInserto da 19 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserto da 21 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserto da 24 mm
Natural Care Handsfree WearablMembrana
Natural Care Handsfree WearabValvola
Natural Care Handsfree WearablCoppetta di raccolta
Natural Care Handsfree WearablCopertura antipolvere
Natural Care HandsfreeWearableCavo USB a Y
Quando si prova dolore o fastidio durante l'estrazione
Il tiralatte indossabile ha un problema di carica, batteria o alimentazione
L'aspirazione del tiralatte elettrico Philips Avent è debole o del tutto assente
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