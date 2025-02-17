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    • A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

      Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care: indossabile a mani libere

      SCF495/11

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

      Il tuo bambino e il tuo tempo sono preziosi. Libera le mani con il tiralatte indossabile Philips Avent Natural Care a mani libere. Progettato per imitare il ritmo di suzione del bimbo, offre prestazioni ottimali in ospedale in un design discreto e a prova di perdite

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      A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

      Imita il ritmo di suzione del bambino

      • Il tiralatte per uso ospedaliero riproduce il ritmo di suzione del bimbo
      • Vasetti trasparenti con luce interna
      • Facile da pulire e montare con poche parti
      • Adatto al 99% delle mamme
      • Esclusivi paracapezzoli SkinSense
      La libertà di estrarre il latte ovunque

      La libertà di estrarre il latte ovunque

      Il nostro primo tiralatte indossabile offre prestazioni di resistenza ospedaliera in una forma leggera che si adatta comodamente al reggiseno. Ovunque tu vada. Sul divano, alla scrivania o mentre fai una passeggiata intorno all'isolato. Il tuo tempo, la tua scelta.

      Prestazioni di livello ospedaliero, in un design indossabile

      Prestazioni di livello ospedaliero, in un design indossabile

      A differenza di altri tiralatte indossabili, non occorre scegliere tra libertà ed efficienza. Il nostro motore ha prestazioni di resistenza ospedaliera più simili a quelle di un tiralatte tradizionale, con il vantaggio aggiuntivo di essere indossabile. Le batterie ricaricabili consentono di estrarre il latte con discrezione ovunque.

      Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino

      Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino

      Il nostro primo tiralatte indossabile riproduce il ritmo naturale di suzione di un bambino, rendendolo fino a due volte più veloce rispetto alla maggior parte degli altri tiralatte indossabili. In fondo, i neonati sanno meglio come succhiare dal seno! Ecco perché abbiamo progettato questo prodotto con l'obiettivo di aiutarti a ottenere la migliore produzione di latte, risparmiando tempo prezioso.

      Il paracapezzolo in silicone si adatta delicatamente al seno

      Il paracapezzolo in silicone si adatta delicatamente al seno

      Sentiti comoda e supportata mentre usi il tiralatte grazie al nostro paracapezzolo in silicone SkinSense. Realizzato in silicone per alimenti, questo supporto si conforma delicatamente intorno al seno utilizzando il calore naturale del corpo. È piacevole e comodo ogni volta.

      Posizionamento della tettarella e flusso del latte facili da controllare

      Posizionamento della tettarella e flusso del latte facili da controllare

      Utilizza i nostri vasetti trasparenti per un supporto completo dall'inizio alla fine. Controlla facilmente se il vasetto è stato posizionato correttamente sul capezzolo e se il latte scorre. Una luce delicata integrata ti assicura sempre una visibilità istantanea, anche di notte.

      Tenuta ermetica e protezione dagli schizzi, anche quando ti muovi

      Tenuta ermetica e protezione dagli schizzi, anche quando ti muovi

      La sicurezza è tutto, quindi abbiamo fatto in modo che il nostro tiralatte protegga ogni goccia di latte, indipendentemente dal modo in cui ti muovi. Le nostre coppe in silicone creano una tenuta anti-perdite intorno al seno, mentre il cappuccio di protezione per gli schizzi impedisce la fuoriuscita del latte, anche quando ti muovi.

      Semplice da pulire e riassemblare

      Semplice da pulire e riassemblare

      Al termine dell'estrazione, approfitta del nostro design facile da pulire. Si smonta, si pulisce e si rimonta facilmente, e le coppe sono sicure per lavastoviglie e sterilizzatore. Pulizia rapida e senza complicazioni ogni volta.

      Personalizza la tua sessione di estrazione

      Personalizza la tua sessione di estrazione

      Ottieni il massimo da ogni sessione con 8 livelli di stimolazione per avviare il flusso del latte e 16 livelli di aspirazione per l'estrazione. Perfeziona l'estrazione e utilizza la luce guida per modificare le impostazioni, anche al buio. Il nostro tiralatte salva automaticamente l'impostazione preferita, quindi non è necessario eseguire ripetere la regolazione.

      Trova il tuo comfort

      Sentirsi a proprio agio durante l'estrazione dipende molto dalla misura corretta della coppa. La nostra soluzione? Una gamma di inserti per coppa che si adattano al 99% delle mamme, tutti inclusi nel tiralatte indossabile. Usa la scheda per misurare il capezzolo, trova rapidamente la misura giusta e inizia.

      La lunga durata della batteria consente di utilizzare il dispositivo anche durante le attività all'aperto o in movimento.

      Niente cavo di alimentazione e batteria affidabile? Questa è vera libertà in movimento. Una carica completa della batteria consente fino a 10 sessioni di estrazione (15 minuti ciascuna), così puoi tirare il latte ovunque ti porti la giornata.

      Specifiche tecniche

      • Assorbimento

        Fonte
        Batteria ricaricabile/USB-C (adattatore non incluso)

      • Materiale

        Membrana
        Silicone liquido
        Cuscinetto per il seno
        Silicone liquido
        Coppa, rivestimento del paracapezzolo
        Polipropilene
        Valvola
        Silicone liquido
        Inserti
        Silicone liquido

      • Contenuto della confezione

        Tazza
        2
        Gruppo motore ricaricabile
        2 pz.
        Cavo USB-C
        1 pz.
        Rivestimento (antipolvere) del paracapezzolo
        2 pz.
        Tabella delle dimensioni delle tettarelle
        1 pz.
        Inserto da 19 mm
        2 pz.
        Paracapezzolo (27 mm)
        2 pz.
        Inserto da 15 mm
        2 pz.
        Inserto da 17 mm
        2 pz.
        Inserto da 21 mm
        2 pz.
        Inserto da 24 mm
        2 pz.

      • Funzioni

        Flessibilità di movimento
        Indossabile a mani libere
        Personalizzazione delle impostazioni
        • 16 livelli di suzione in modalità estrazione
        • 8 livelli di suzione in modalità stimolazione
        Gruppo motore
        Consente 10 sessioni di estrazione
        Paracapezzolo e inserti
        Adatto al 99% delle mamme

      Badge-D2C

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      • L'efficacia è legata alle prestazioni tecniche del prodotto.
      • * Si riferisce alla frequenza di aspirazione del tiralatte.

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