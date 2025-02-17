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A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino
Il tuo bambino e il tuo tempo sono preziosi. Libera le mani con il tiralatte indossabile Philips Avent Natural Care a mani libere. Progettato per imitare il ritmo di suzione del bimbo, offre prestazioni ottimali in ospedale in un design discreto e a prova di perditeScopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Il nostro primo tiralatte indossabile offre prestazioni di resistenza ospedaliera in una forma leggera che si adatta comodamente al reggiseno. Ovunque tu vada. Sul divano, alla scrivania o mentre fai una passeggiata intorno all'isolato. Il tuo tempo, la tua scelta.
A differenza di altri tiralatte indossabili, non occorre scegliere tra libertà ed efficienza. Il nostro motore ha prestazioni di resistenza ospedaliera più simili a quelle di un tiralatte tradizionale, con il vantaggio aggiuntivo di essere indossabile. Le batterie ricaricabili consentono di estrarre il latte con discrezione ovunque.
Il nostro primo tiralatte indossabile riproduce il ritmo naturale di suzione di un bambino, rendendolo fino a due volte più veloce rispetto alla maggior parte degli altri tiralatte indossabili. In fondo, i neonati sanno meglio come succhiare dal seno! Ecco perché abbiamo progettato questo prodotto con l'obiettivo di aiutarti a ottenere la migliore produzione di latte, risparmiando tempo prezioso.
Sentiti comoda e supportata mentre usi il tiralatte grazie al nostro paracapezzolo in silicone SkinSense. Realizzato in silicone per alimenti, questo supporto si conforma delicatamente intorno al seno utilizzando il calore naturale del corpo. È piacevole e comodo ogni volta.
Utilizza i nostri vasetti trasparenti per un supporto completo dall'inizio alla fine. Controlla facilmente se il vasetto è stato posizionato correttamente sul capezzolo e se il latte scorre. Una luce delicata integrata ti assicura sempre una visibilità istantanea, anche di notte.
La sicurezza è tutto, quindi abbiamo fatto in modo che il nostro tiralatte protegga ogni goccia di latte, indipendentemente dal modo in cui ti muovi. Le nostre coppe in silicone creano una tenuta anti-perdite intorno al seno, mentre il cappuccio di protezione per gli schizzi impedisce la fuoriuscita del latte, anche quando ti muovi.
Al termine dell'estrazione, approfitta del nostro design facile da pulire. Si smonta, si pulisce e si rimonta facilmente, e le coppe sono sicure per lavastoviglie e sterilizzatore. Pulizia rapida e senza complicazioni ogni volta.
Ottieni il massimo da ogni sessione con 8 livelli di stimolazione per avviare il flusso del latte e 16 livelli di aspirazione per l'estrazione. Perfeziona l'estrazione e utilizza la luce guida per modificare le impostazioni, anche al buio. Il nostro tiralatte salva automaticamente l'impostazione preferita, quindi non è necessario eseguire ripetere la regolazione.
Sentirsi a proprio agio durante l'estrazione dipende molto dalla misura corretta della coppa. La nostra soluzione? Una gamma di inserti per coppa che si adattano al 99% delle mamme, tutti inclusi nel tiralatte indossabile. Usa la scheda per misurare il capezzolo, trova rapidamente la misura giusta e inizia.
Niente cavo di alimentazione e batteria affidabile? Questa è vera libertà in movimento. Una carica completa della batteria consente fino a 10 sessioni di estrazione (15 minuti ciascuna), così puoi tirare il latte ovunque ti porti la giornata.
Assorbimento
Materiale
Contenuto della confezione
Funzioni
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