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Nuova

Philips Avent Double Electric Breast PumpNatural Care: indossabile a mani libere

SCF495/11

4.7

| (81) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto

A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

Il tuo bambino e il tuo tempo sono preziosi. Libera le mani con il tiralatte indossabile Philips Avent Natural Care a mani libere. Progettato per imitare il ritmo di suzione del bimbo, offre prestazioni ottimali in ospedale in un design discreto e a prova di perdite

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Imita il ritmo di suzione del bambino

A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

  • Il tiralatte per uso ospedaliero riproduce il ritmo di suzione del bimbo

  • Vasetti trasparenti con luce interna

  • Facile da pulire e montare con poche parti

  • Adatto al 99% delle mamme

  • Esclusivi paracapezzoli SkinSense

La libertà di estrarre il latte ovunque

La libertà di estrarre il latte ovunque

Il nostro primo tiralatte indossabile offre prestazioni di resistenza ospedaliera in una forma leggera che si adatta comodamente al reggiseno. Ovunque tu vada. Sul divano, alla scrivania o mentre fai una passeggiata intorno all'isolato. Il tuo tempo, la tua scelta.

Prestazioni di livello ospedaliero, in un design indossabile

Prestazioni di livello ospedaliero, in un design indossabile

A differenza di altri tiralatte indossabili, non occorre scegliere tra libertà ed efficienza. Il nostro motore ha prestazioni di resistenza ospedaliera più simili a quelle di un tiralatte tradizionale, con il vantaggio aggiuntivo di essere indossabile. Le batterie ricaricabili consentono di estrarre il latte con discrezione ovunque.

Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino

Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino

Il nostro primo tiralatte indossabile riproduce il ritmo naturale di suzione di un bambino, rendendolo fino a due volte più veloce rispetto alla maggior parte degli altri tiralatte indossabili. In fondo, i neonati sanno meglio come succhiare dal seno! Ecco perché abbiamo progettato questo prodotto con l'obiettivo di aiutarti a ottenere la migliore produzione di latte, risparmiando tempo prezioso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

81

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

2

18/09/2026

Italia

Italia

Tiralatte senza stress

Un tiralatte molto comodo da indossare, anche nei primi giorni di allattamento. La possibilità di avere due tiralatte da utilizzare senza dover rinunciare alle attività quotidiane è un valido aiuto, soprattutto quando si hanno dei gemelli. Apprezzo molto la possibilità di poter lavare in lavastoviglie i contenitori del latte.

Pro

Indossabile, mani libere, accessori lavabili in lavastoviglie

Contro

2 biberon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Double Breast Pump Starter Set SCF495/21 Natural Care: indossabile a mani libere

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Double Breast Pump Starter Set SCF495/21 Natural Care: indossabile a mani libere

02/09/2026

Italia

Italia

Comodo,pratico ed utile!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Comodo, pratico e davvero a mani libere Ho avuto la possibilità di provare il Philips Avent Natural Care Hands-free Wearable SCF495/21 e, nel complesso, ne sono rimasta molto soddisfatta. La cosa che ho apprezzato di più è proprio il design indossabile: le coppe si inseriscono nel reggiseno e permettono di avere le mani libere durante l’estrazione. Per me è una caratteristica che fa davvero la differenza nella gestione della quotidianità, perché non è necessario rimanere ferme per tutta la durata della sessione. Essendo un doppio tiralatte, consente inoltre di effettuare l’estrazione contemporaneamente da entrambi i lati, cosa che trovo particolarmente comoda quando si ha poco tempo a disposizione. Ho trovato utile anche la possibilità di personalizzare l’intensità. Sono disponibili 8 livelli nella fase di stimolazione e 16 livelli nella fase di estrazione, così è possibile scegliere l’impostazione con cui ci si trova meglio. Il sistema memorizza anche l’impostazione preferita, evitando di doverla selezionare nuovamente ogni volta. Un dettaglio che ho apprezzato molto è la coppa trasparente con luce interna: permette di controllare più facilmente il corretto posizionamento e di vedere il flusso del latte, una funzione particolarmente utile anche quando si utilizza il tiralatte in condizioni di poca luce. Anche il comfort è ben curato. Il paracapezzolo in silicone SkinSense e i diversi inserti disponibili permettono di scegliere la misura più adatta. Nella confezione sono infatti presenti inserti di diverse dimensioni, insieme alla guida per individuare quella corretta. Dal punto di vista pratico, l’ho trovato semplice da montare e da pulire, grazie al numero contenuto di componenti. Le coppe possono inoltre essere lavate in lavastoviglie e sterilizzate. La batteria ricaricabile tramite USB-C è un altro aspetto che ho trovato comodo, perché permette di utilizzarlo senza dover essere collegati continuamente alla corrente. Nel complesso, mi è piaciuto soprattutto per la combinazione di praticità, libertà di movimento e possibilità di personalizzare l’estrazione. È un prodotto che trovo particolarmente adatto a chi cerca un tiralatte doppio da poter utilizzare con maggiore libertà nella vita di tutti i giorni. Lo consiglio a chi cerca un modello indossabile, pratico e semplice da integrare nella propria routine.

Questa revisione è stata effettuata per Double Breast Pump Starter Set SCF495/21 Natural Care: indossabile a mani libere

Questa revisione è stata effettuata per Double Breast Pump Starter Set SCF495/21 Natural Care: indossabile a mani libere

31/08/2026

Italia

Italia

Prodotto eccezzionale

Questo prodotto è veramente fantastico. All’atto il mio bambino, ma fuori casa ho sempre dato il biberon. Con questo tiralatte non devo fermarmi e aspettare a fare qualsiasi cosa, posso comodamente muovermi e fare tutto. È veramente un prodotto comodissimo, non dà fastidio e non fa male, è stimola i seni e il latte.

Pro

Tutto

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Double Breast Pump Starter Set SCF495/21 Natural Care: indossabile a mani libere

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. L'efficacia è legata alle prestazioni tecniche del prodotto.

  2. Si riferisce alla frequenza di aspirazione del tiralatte.