      Philips Avent Sterilizzatore per microonde

      SCF281/03

      Qualunque sia il programma della tua giornata, sterilizza i biberon e gli accessori del tuo bimbo ovunque in modo rapido e sicuro. Il design portatile è leggero e abbastanza capiente da poter contenere 4 biberon più gli accessori.

      Sterilizza facilmente, ovunque tu sia

      • Elimina il 99,9% dei germi
      • Sterilizza in 2 minuti
      • Fino a 4 biberon Philips Avent
      • Per la maggior parte dei microonde
      Lo sterilizzatore per microonde è pronto in soli 2 minuti

      Lo sterilizzatore per microonde è pronto in soli 2 minuti

      Lo sterilizzatore a vapore per microonde sterilizza biberon e altri prodotti in soli 2 minuti, eliminando il 99,9% di germi e batteri. L'esatta lunghezza del ciclo dipende dalla potenza elettrica del microonde. Fra 1200 e 1850 W, il ciclo dura 2 minuti; fra 850 e 1100 W, dura 4 minuti; fra 500 e 800 W, dura 6 minuti.

      Elimina il 99,9% dei germi*

      Elimina il 99,9% dei germi*

      Lo sterilizzatore a vapore per microonde garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.*

      Contenuto sterilizzato fino a 24 ore

      Contenuto sterilizzato fino a 24 ore

      Il contenuto è sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

      Sterilizza biberon dal collo standard o ampio

      Sterilizza biberon dal collo standard o ampio

      Lo sterilizzatore è adatto a biberon dal collo ampio o standard e può contenere fino a 4 biberon Philips Avent insieme.

      Design leggero per biberon sterilizzati anche quando sei fuori casa

      Design leggero per biberon sterilizzati anche quando sei fuori casa

      Il design leggero e compatto dello sterilizzatore lo rende facile da portare sempre con te, in vacanza o quando sei a casa dei tuoi amici, per disporre sempre di biberon e prodotti sterilizzati.

      Per la maggior parte dei microonde in vendita sul mercato

      Per la maggior parte dei microonde in vendita sul mercato

      Lo sterilizzatore a vapore per microonde è progettato per adattarsi a tutti i microonde presenti sul mercato e per poter disporre di biberon e altri prodotti sempre sterilizzati, ovunque tu sia.

      Sterilizza tiralatte, succhietti, posate e biberon

      Lo sterilizzatore può essere usato per tiralatte, ciucci, posate e altri prodotti, come i biberon.

      I ganci di sicurezza mantengono la freschezza e il coperchio bloccato in posizione

      Lo sterilizzatore a vapore per microonde dispone di ganci che mantengono la freschezza e il coperchio bloccato in posizione. Questo ti garantisce la rimozione sicura dello sterilizzatore dal microonde, evitando anche che biberon e altri prodotti si brucino.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche tecniche

        Tempo di sterilizzazione
        2 min a 1200-1850 W, 4 min a 850-1100 W, 6 min a 500-800 W.
        Capacità serbatoio acqua
        200 ml

      • Peso e dimensioni

        Peso
        740  g
        Dimensioni (lxpxa)
        166 (A), 280 (P), 280 (L)  mm

      • Paese di origine

        Fabbricato in
        Polonia

      • Contenuto della confezione

        Sterilizzatore per forni a microonde
        1  pz.
        Pinze igieniche
        1  pz.

      • Specifiche della confezione

        Confezione in carta

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da un laboratorio indipendente
      • *Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove

