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  • Calma le gengive del tuo bimbo durante la crescita dei denti
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Fuori produzione

Philips AventElefante massaggiagengive

SCF199/00

4.5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Calma le gengive del tuo bimbo durante la crescita dei denti
Il massaggiagengive Philips Avent è progettato per alleviare il dolore associato alla crescita dei denti da latte. Il massaggiagengive può essere raffreddato nel frigorifero, aumentandone così la funzione calmante.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

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Raggiunge i dentini anteriori, centrali e posteriori

Calma le gengive del tuo bimbo durante la crescita dei denti

  • 3m+

  • Per i dentini ant., centr. e post.

Calma e massaggia le gengive irritate

Il design leggero lo rende di facile impugnatura per i bimbi

Il design leggero lo rende di facile impugnatura per i bimbi

Raffreddalo nel frigorifero per un maggiore comfort

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

24/09/2015

France

France

Compratore verificato

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 