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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
3m+
Per i dentini ant., centr. e post.
Il design leggero lo rende di facile impugnatura per i bimbi
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
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Questa revisione è stata effettuata per SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Sì, consiglio questo prodotto
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getget
24/09/2015
France
Compratore verificato
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.