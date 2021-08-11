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Tutte le serie

  • Pensato per le esigenze quotidiane di comfort del tuo bambino
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Philips AventSucchietto Classic

SCF182/14

4.8
| (168) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Pensato per le esigenze quotidiane di comfort del tuo bambino
Vieni incontro alle esigenze fondamentali del tuo bambino con il succhietto Philips Avent Classic. Disponibile in una vasta gamma di colori, la nostra tettarella ortodontica e piatta rispetta lo sviluppo sano del cavo orale del tuo bimbo.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Succhietto per un comfort ottimale. Gamma divertente

Pensato per le esigenze quotidiane di comfort del tuo bambino

  • Per un comfort essenziale

  • 6-18m

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.

Impugnatura di sicurezza per una rimozione semplice

Impugnatura di sicurezza per una rimozione semplice

La nostra impugnatura di sicurezza ti consente di rimuovere facilmente il succhietto del tuo bambino in qualsiasi momento. Anche le mani dei più piccoli possono afferrarlo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.8

su 5

168

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

11/08/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccellente

I ciucci e i biberon avent sono belli, pratici da pulire e disinfettare, non deformano il palato del bambino…la mia piccolina li adorava e non ne usava altri modelli

Pro

Estetica e facilità di pulizia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF169/48 Succhietto Classic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF169/48 Succhietto Classic

04/05/2021

Italia

Italia

Dipendente Philips

Succhietti sicuri per i nostri piccoli

[Employee of philipsglobal] Questi succhietti oltre ad essere carinissimi sono sicuri e ottimi amici per i nostri piccoli .

Pro

Sicuri e ergonomici

Contro

catenella incorporata potrebbe essere una soluzione vincente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF172/72 Succhietto Classic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF172/72 Succhietto Classic

29/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Ottimo marchio, ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità prezzo

Pro

Pratici Resistente

Contro

Se il bambino mette i molari e morde spesso e forte si possono bucare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF169/27 Succhietto Classic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF169/27 Succhietto Classic

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  2. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  3. La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo

  4. Produttore dell'anno nel 2014