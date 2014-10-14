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  • Tiene il ciuccio a portata di mano
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Fuori produzione

Catenella Portasucchietto

SCF185/00

3.8
| (4) Recensioni
Tiene il ciuccio a portata di mano
Con la catenella portasucchietto Philips Avent, il succhietto è sempre vicino al tuo bambino e rimane pulito. La catenella portasucchietto è progettata per essere fissata con facilità, senza lasciare segni sui vestiti del bambino. Disponibile in tre colori alla moda.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Ciuccio dal design elegante e colorato

Tiene il ciuccio a portata di mano

  • 0m+

Si applica con facilità

L'apertura più ampia della clip rende semplice attaccare il ciuccio ai vestiti dei bimbi con 1 mano sola

Delicata sui vestiti

La clip non lascia segni sui vestiti

Design intelligente

Per tutti i succhietti con impugnatura ad anello

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
2

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Soother clip

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Soother clip

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Schnuller-Clip

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Schnuller-Clip

08/09/2020

Sverige

Sverige

Compratore verificato

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Pro

enkel

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Nappklämma

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Nappklämma

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 