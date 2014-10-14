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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF185/00
0m+
L'apertura più ampia della clip rende semplice attaccare il ciuccio ai vestiti dei bimbi con 1 mano sola
La clip non lascia segni sui vestiti
Per tutti i succhietti con impugnatura ad anello
3.8
su 5
4
Recensioni
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Soother clip
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Soother clip
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Schnuller-Clip
Sì, consiglio questo prodotto
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Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Compratore verificato
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Pro
enkel
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Nappklämma
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF185/00 Nappklämma
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.