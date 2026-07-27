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  • Il modo più naturale di passare all'allattamento con il biberon
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Fuori produzione

Philips AventSet regalo Natural

SCD289/01

Il modo più naturale di passare all'allattamento con il biberon
Il set regalo Philips Avent Natural contiene un biberon trasparente Natural da 125 ml, un biberon Natural decorato da 260 ml e due succhietti decorati che riprendono il tema degli animali.
Vedi tutti i vantaggi

Facile da abbinare all'allattamento al seno

Il modo più naturale di passare all'allattamento con il biberon

  • Biberon, succhietti

  • 260 ml

  • 125 ml

  • Forma naturale della tettarella

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

Specifiche tecniche

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