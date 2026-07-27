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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCD289/01
Biberon, succhietti
260 ml
125 ml
Forma naturale della tettarella
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
Recensioni
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011