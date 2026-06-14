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  • Rasatura precisa*, protezione avanzata della pelle
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Shaver series 7000Rasoio elettrico Wet & Dry

S7882/55

4.3
| (2959) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa*, protezione avanzata della pelle
La serie Philips 7000 scivola delicatamente sulla pelle tagliando i peli con estrema precisione, anche sulle barbe di 3 giorni. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva le tue peculiarità, si adatta ad esse e ti guida per assicurare il movimento corretto e offrire una migliore protezione della pelle.
Vedi tutti i vantaggi
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N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

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Questo prodotto

Shaver series 7000 Rasoio elettrico Wet & Dry

Shaver series 7000
Rasoio elettrico Wet & Dry

166,99 €

  • Accessories

    Accessories
    Base di pulizia rapida

    39,99 €

  • SH71

    SH71
    Testine di rasatura di ricambio

    49,89 €

166,99 €

166,99 €

con tecnologia SkinIQ

Rasatura precisa*, protezione avanzata della pelle

  • Nanorivestimento SkinGlide

  • Lame SteelPrecision

  • Sensore Motion Control

  • Testine flessibili 360-D

  • Fino a 5 anni di garanzia*****

Riduce l'attrito sulla pelle per ridurre al minimo le irritazioni

Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 250.000 microsfere per centrimetro quadrato, che migliora la scorrevolezza sulla pelle del 30%*** per ridurre al minimo le irritazioni.

Prestazioni potenti ad ogni passata

Prestazioni potenti ad ogni passata

Con fino a 90.000 operazioni di taglio al minuto, le lame SteelPrecision radono in profondità, rimuovendo più peli a ogni passata*. Le 45 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa.

Ti guida nell'utilizzo di una tecnica migliore con meno passate

Ti guida nell'utilizzo di una tecnica migliore con meno passate

La tecnologia di rilevamento del movimento tiene traccia del tuo modo di radere e ti guida nell'utilizzo di una tecnica più efficace. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha ottenuto una migliore tecnica di rasatura con meno passate***.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

2959

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

14/06/2026

Italia

Italia

Ho sempre utilizzato rasoi della serie 3 per poi passare alla serie 5. Adesso ho acquistato uno della serie 7 e la differenza di rasatura e nettamente superiore. Il prossimo sarà un rasoio della serie 9.

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7882/55 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-06-01

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7882/55 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-06-01

28/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Rasatura perfetta.

Semplice da usare, rasatura perfetta e rapida, lunga durata della ricarica.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7886/55 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7886/55 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-01

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo rasoio, facile da usare, taglio ottimo e senza irritare la cute, durata batteria ottima

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7887/35 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7887/35 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto al materiale non rivestito

  2. Testato rispetto a Philips serie 3000.

  3. In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app GroomTribe nel 2019

  4. confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia

  5. 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.​