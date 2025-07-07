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SH71Testine di rasatura di ricambio

SH71/50

3.6
| (77) Recensioni
E il tuo rasoio torna come nuovo
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio per una prestazione al 100%.
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SH71 Testine di rasatura di ricambio

SH71
Testine di rasatura di ricambio

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Cambia le testine ogni 2 anni per prestazioni al 100%

E il tuo rasoio torna come nuovo

  • Lame SteelPrecision

  • Compatibile con la serie S7000

  • Compatibile con S5000 a forma angolare

  • Compatibile con la Serie 500

  • Non compatibile con S5000 a forma arrotondata

Maggiori prestazioni di taglio ad ogni passata

Potenti ma delicate, le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision di questo rasoio Philips eseguono fino a 90.000 azioni di taglio al minuto, tagliando più peli ad ogni passata, per una rifinitura pulita e confortevole.

Per i rasoi Serie 5000 e 6000 a forma angolare, Serie 7000 e 500

Per i rasoi Serie 5000 e 6000 a forma angolare, Serie 7000 e 500

Controlla il retro dell'impugnatura del rasoio per verificare la presenza della testina di ricambio. Hai bisogno di aiuto? Visita philips.com/accessori

Il tuo rasoio torna come nuovo con la massima semplicità

Il tuo rasoio torna come nuovo con la massima semplicità

1. Premi i pulsanti di rilascio ed estrai il portatestina di rasatura. 2. Ruota gli anelli di supporto in senso antiorario e rimuovili. 3. Estrai le vecchie testine e inserisci le testine di ricambio (le parti sporgenti devono essere ben inserite nelle relative cavità). 4. Riposiziona gli anelli di supporto e ruotali in senso orario fino a sentire un clic. 5. Reinserisci il portatestina di rasatura e chiudi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.6

su 5

77

Recensioni

07/07/2025

Italia

Italia

Perfette

Tutto ottimo e veloci. Philips é una garanzia per i prodotti.

Pro

Tutto

Contro

Niente

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30/06/2025

Italia

Italia

Ottime testine

Ottimo prodotto rasatura precisa e confortevole. Altamente consigliate

Pro

Rasatura precisa e confortevole

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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25/10/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto eccezionale

Rasatura perfetta, senza irritare la pelle, nonostante la barba dura

Pro

perfezione di rasatura anche nei punti più difficili

Contro

n/n

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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