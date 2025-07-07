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SH71/50
Questo prodotto
SH71
Testine di rasatura di ricambio
49,89 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
19,99 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
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S5884/35
S5884/38
S5885/25
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5887/69
Lame SteelPrecision
Compatibile con la serie S7000
Compatibile con S5000 a forma angolare
Compatibile con la Serie 500
Non compatibile con S5000 a forma arrotondata
Potenti ma delicate, le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision di questo rasoio Philips eseguono fino a 90.000 azioni di taglio al minuto, tagliando più peli ad ogni passata, per una rifinitura pulita e confortevole.
Controlla il retro dell'impugnatura del rasoio per verificare la presenza della testina di ricambio. Hai bisogno di aiuto? Visita philips.com/accessori
1. Premi i pulsanti di rilascio ed estrai il portatestina di rasatura. 2. Ruota gli anelli di supporto in senso antiorario e rimuovili. 3. Estrai le vecchie testine e inserisci le testine di ricambio (le parti sporgenti devono essere ben inserite nelle relative cavità). 4. Riposiziona gli anelli di supporto e ruotali in senso orario fino a sentire un clic. 5. Reinserisci il portatestina di rasatura e chiudi.
3.6
su 5
77
Recensioni
Zinco67
07/07/2025
Italia
Perfette
Tutto ottimo e veloci. Philips é una garanzia per i prodotti.
Pro
Tutto
Contro
Niente
Questa revisione è stata effettuata per SH71 SH71/50 Testine di rasatura di ricambio
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30/06/2025
Italia
Ottime testine
Ottimo prodotto rasatura precisa e confortevole. Altamente consigliate
Pro
Rasatura precisa e confortevole
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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PaAn
25/10/2024
Italia
Compratore verificato
prodotto eccezionale
Rasatura perfetta, senza irritare la pelle, nonostante la barba dura
Pro
perfezione di rasatura anche nei punti più difficili
Contro
n/n
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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