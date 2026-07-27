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Philips Shaver 500 SeriesRasoio elettrico compatto Wet & Dry

S591/05

2 Riconoscimenti

Rasatura accurata
Philips Serie 500, con il suo design compatto, è pensata per offrirti una rasatura perfetta, anche quando sei in viaggio. Con il nostro rasoio portatile, avrai un aspetto impeccabile e ti sentirai al meglio sempre e ovunque.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

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Philips Shaver 500 Series Rasoio elettrico compatto Wet & Dry

Philips Shaver 500 Series
Rasoio elettrico compatto Wet & Dry

119,99 €

  • SH71

    SH71
    Testine di rasatura di ricambio

    41,49 €

119,99 €

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Anche in viaggio

Rasatura accurata

  • Lame SteelPrecision

  • Tecnologia Lift&Cut

  • Testine oscillanti 3D

  • Design compatto

Rasatura precisa, anche quando sei in viaggio

Rasatura precisa, anche quando sei in viaggio

Il nostro esclusivo sistema di rasatura a rotazione Lift&Cut solleva delicatamente i peli dalla radice senza tagliare la pelle, per una rasatura precisa.

Efficacia in tutte le direzioni

Efficacia in tutte le direzioni

Le lame rotanti a 360° SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 3.000.000 di movimenti di taglio al minuto, garantiscono una rasatura veloce sempre e ovunque.

Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

Progettate per ridurre al minimo l'irritazione della pelle, le testine a sospensione 3D fluttuano in tre direzioni per un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, garantendo una rasatura confortevole.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image PBTAWARD139
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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 