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    • Rasatura accurata Rasatura accurata Rasatura accurata

      Philips Shaver 500 Series Rasoio elettrico compatto Wet & Dry

      S591/05

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni
      2 Riconoscimenti

      Rasatura accurata

      Philips Serie 500, con il suo design compatto, è pensata per offrirti una rasatura perfetta, anche quando sei in viaggio. Con il nostro rasoio portatile, avrai un aspetto impeccabile e ti sentirai al meglio sempre e ovunque.

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      Philips Shaver 500 Series
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      Philips Shaver 500 Series

      Rasoio elettrico compatto Wet & Dry

      totale

      recurring payment

      Rasatura accurata

      Anche in viaggio

      • Lame SteelPrecision
      • Tecnologia Lift&Cut
      • Testine oscillanti 3D
      • Design compatto
      Rasatura precisa, anche quando sei in viaggio

      Rasatura precisa, anche quando sei in viaggio

      Il nostro esclusivo sistema di rasatura a rotazione Lift&Cut solleva delicatamente i peli dalla radice senza tagliare la pelle, per una rasatura precisa.

      Efficacia in tutte le direzioni

      Efficacia in tutte le direzioni

      Le lame rotanti a 360° SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 3.000.000 di movimenti di taglio al minuto, garantiscono una rasatura veloce sempre e ovunque.

      Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

      Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

      Progettate per ridurre al minimo l'irritazione della pelle, le testine a sospensione 3D fluttuano in tre direzioni per un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, garantendo una rasatura confortevole.

      Design compatto

      Design compatto

      Le dimensioni compatte del rasoio, unite a un design elegante e alla moda, ti garantiscono uno stile unico ovunque tu vada.

      Potente e silenzioso

      Potente e silenzioso

      Un motore magnetico potente e robusto consente di radere anche le barbe più folte, per una rasatura liscia e precisa anche in viaggio.

      Il sistema anticorrosione rispetta la pelle

      Il sistema anticorrosione rispetta la pelle

      Le lame del nostro rasoio sono realizzate in acciaio ipoallergenico europeo che resiste alla corrosione, è delicato sulla pelle e previene l'accumulo di impurità sulle lame.

      Comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

      Comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

      Che tu preferisca una confortevole rasatura su pelle asciutta o una rinfrescante rasatura su pelle bagnata con gel o schiuma, il nostro rasoio si adatta alle tue esigenze. Dotato di classificazione IPX7, può essere pulito facilmente sotto l'acqua corrente.

      Potente batteria agli ioni di litio

      Potente batteria agli ioni di litio

      Prova la comodità di una potente batteria agli ioni di litio: fino a 40 minuti* di autonomia con una singola ricarica di 1 ora. Hai bisogno di una rasatura veloce? Basta collegarlo per 5 minuti per ottenere energia sufficiente per una rasatura completa.

      Custodia per riporre e trasportare il rasoio

      Custodia per riporre e trasportare il rasoio

      Assicurati che il tuo rasoio rimanga al sicuro ovunque tu vada. Progettata con un design alla moda, questa custodia da viaggio è molto più di un semplice accessorio protettivo.

      Viaggia con la massima tranquillità

      Viaggia con la massima tranquillità

      Il cappuccio magnetico mantiene pulita la testina di rasatura, mentre il blocco da viaggio impedisce al rasoio di accendersi accidentalmente, permettendoti di goderti il viaggio senza preoccupazioni.

      Realizzato per durare

      Realizzato per durare

      I nostri rasoi Philips sono progettati per offrire precisione, lunga durata e prestazioni ottimali. Sono sottoposti a test rigorosi per garantire prestazioni costanti e durature. Goditi un rasoio in grado di resistere nel tempo.

      Pratica ricarica

      Pratica ricarica

      Noi di Philips promuoviamo la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Il nostro obiettivo è ridurre gli sprechi e minimizzare il numero di adattatori USB che immettiamo sul mercato. Se hai bisogno di un alimentatore, un'unità di alimentazione compatibile è disponibile al seguente indirizzo: www.philips.com/support

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Trasporto e conservazione
        Custodia da viaggio

      • Assorbimento

        Voltaggio automatico
        5 V
        Carica
        • 1 ora per una ricarica completa
        • 5 minuti di ricarica rapida
        Autonomia
        40 minuti
        Tipo di batteria
        ioni di Litio

      • Design

        Colore
        Nero metallizzato
        Impugnatura
        Impugnatura ergonomica

      • Assistenza

        Testina di ricambio
        Da sostituire ogni 2 anni con SH71
        Garanzia
        2 anni

      • Prestazioni di rasatura

        Sistema di rasatura
        • Lame SteelPrecision
        • Tecnologia Lift & Cut
        Segue le linee del viso
        Testine oscillanti 3D

      • Facilità d'uso

        Pulizia
        Completamente lavabile
        Display
        Indicatore del livello batteria
        Wet & Dry
        Wet & Dry

      Badge-D2C

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