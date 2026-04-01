Philips Shaver 500 Series

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S591/05
Rasatura accurata
Philips Serie 500, con il suo design compatto, è pensata per offrirti una rasatura perfetta, anche quando sei in viaggio. Con il nostro rasoio portatile, avrai un aspetto impeccabile e ti sentirai al meglio sempre e ovunque.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Rasoio elettrico compatto Wet & Dry
totale
recurring payment
Il nostro esclusivo sistema di rasatura a rotazione Lift&Cut solleva delicatamente i peli dalla radice senza tagliare la pelle, per una rasatura precisa.
Le lame rotanti a 360° SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 3.000.000 di movimenti di taglio al minuto, garantiscono una rasatura veloce sempre e ovunque.
Progettate per ridurre al minimo l'irritazione della pelle, le testine a sospensione 3D fluttuano in tre direzioni per un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, garantendo una rasatura confortevole.
Le dimensioni compatte del rasoio, unite a un design elegante e alla moda, ti garantiscono uno stile unico ovunque tu vada.
Un motore magnetico potente e robusto consente di radere anche le barbe più folte, per una rasatura liscia e precisa anche in viaggio.
Le lame del nostro rasoio sono realizzate in acciaio ipoallergenico europeo che resiste alla corrosione, è delicato sulla pelle e previene l'accumulo di impurità sulle lame.
Che tu preferisca una confortevole rasatura su pelle asciutta o una rinfrescante rasatura su pelle bagnata con gel o schiuma, il nostro rasoio si adatta alle tue esigenze. Dotato di classificazione IPX7, può essere pulito facilmente sotto l'acqua corrente.
Prova la comodità di una potente batteria agli ioni di litio: fino a 40 minuti* di autonomia con una singola ricarica di 1 ora. Hai bisogno di una rasatura veloce? Basta collegarlo per 5 minuti per ottenere energia sufficiente per una rasatura completa.
Assicurati che il tuo rasoio rimanga al sicuro ovunque tu vada. Progettata con un design alla moda, questa custodia da viaggio è molto più di un semplice accessorio protettivo.
Il cappuccio magnetico mantiene pulita la testina di rasatura, mentre il blocco da viaggio impedisce al rasoio di accendersi accidentalmente, permettendoti di goderti il viaggio senza preoccupazioni.
I nostri rasoi Philips sono progettati per offrire precisione, lunga durata e prestazioni ottimali. Sono sottoposti a test rigorosi per garantire prestazioni costanti e durature. Goditi un rasoio in grado di resistere nel tempo.
Noi di Philips promuoviamo la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Il nostro obiettivo è ridurre gli sprechi e minimizzare il numero di adattatori USB che immettiamo sul mercato. Se hai bisogno di un alimentatore, un'unità di alimentazione compatibile è disponibile al seguente indirizzo: www.philips.com/support
Accessori
Assorbimento
Design
Assistenza
Prestazioni di rasatura
Facilità d'uso
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