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S591/05
Questo prodotto
Philips Shaver 500 Series
Rasoio elettrico compatto Wet & Dry
119,99 €
SH71
Testine di rasatura di ricambio
41,49 €
119,99 €
119,99 €
Lame SteelPrecision
Tecnologia Lift&Cut
Testine oscillanti 3D
Design compatto
Il nostro esclusivo sistema di rasatura a rotazione Lift&Cut solleva delicatamente i peli dalla radice senza tagliare la pelle, per una rasatura precisa.
Le lame rotanti a 360° SteelPrecision catturano i peli che crescono in direzioni diverse. Con 3.000.000 di movimenti di taglio al minuto, garantiscono una rasatura veloce sempre e ovunque.
Progettate per ridurre al minimo l'irritazione della pelle, le testine a sospensione 3D fluttuano in tre direzioni per un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, garantendo una rasatura confortevole.
Riconoscimenti
Recensioni
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.